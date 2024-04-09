Россиянам сообщили, сколько бананов можно употреблять ежедневно, не нанося вреда здоровью

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Диетолог Подымникова: разрешается употреблять не более двух бананов ежедневно

0:42
Здоровье

По словам диетолога Владиславы Подымниковой, рекомендуется ограничиться не более чем двумя бананами в день, чтобы избежать возможного набора лишних килограммов.

Диетолог Подымникова: разрешается употреблять не более двух бананов ежедневно
Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Хотя бананы и богаты калием и фосфором, в больших количествах они принесут больше вреда, чем пользы. Если съесть их много, то у человека могут начаться колики, возникнет вздутие живота", — заметила Владислава Подымникова.

Особенностью бананов является содержание около 12 граммов сахара в одном фрукте, что является значительным количеством. При похудении рекомендуется употреблять не более одного банана в день. Кроме того, врач подсказала, что бананы идеально сочетаются с яблоками и греческим йогуртом.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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