Россиянам сообщили, сколько бананов можно употреблять ежедневно, не нанося вреда здоровью

Диетолог Подымникова: разрешается употреблять не более двух бананов ежедневно

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам диетолога Владиславы Подымниковой, рекомендуется ограничиться не более чем двумя бананами в день, чтобы избежать возможного набора лишних килограммов.

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"Хотя бананы и богаты калием и фосфором, в больших количествах они принесут больше вреда, чем пользы. Если съесть их много, то у человека могут начаться колики, возникнет вздутие живота", — заметила Владислава Подымникова.

Особенностью бананов является содержание около 12 граммов сахара в одном фрукте, что является значительным количеством. При похудении рекомендуется употреблять не более одного банана в день. Кроме того, врач подсказала, что бананы идеально сочетаются с яблоками и греческим йогуртом.