Россиянам сообщили, сколько бананов можно употреблять ежедневно, не нанося вреда здоровью

По словам диетолога Владиславы Подымниковой, рекомендуется ограничиться не более чем двумя бананами в день, чтобы избежать возможного набора лишних килограммов.
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"Хотя бананы и богаты калием и фосфором, в больших количествах они принесут больше вреда, чем пользы. Если съесть их много, то у человека могут начаться колики, возникнет вздутие живота", — заметила Владислава Подымникова.
Особенностью бананов является содержание около 12 граммов сахара в одном фрукте, что является значительным количеством. При похудении рекомендуется употреблять не более одного банана в день. Кроме того, врач подсказала, что бананы идеально сочетаются с яблоками и греческим йогуртом.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия