Названы 2 признака на вашей коже, которые указывают на рак печени

Врач Южнова: при раке печени кожа зудит и желтеет

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гепатолог Алла Южнова рассказала, что узнать о раке печени можно по определённым изменениям на коже. Об этом сообщает издание "Медикфорум".

Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

Рак печени нередко приводит к летальному исходу. Риск развития онкологии увеличивается при наличии ожирения, курении, употреблении алкоголя.

"Есть два симптома рака печени, которые могут проявляться на коже. У пациентов кожа желтеет и становится зудящей", — говорит врач-гепатолог.

Такие симптомы проявляются из-за желтухи, она может ещё приводит к пожелтению белков в глазах.

Также при раке печени есть и другие симптомы. К ним относятся потемнение мочи, изменение цвета кала, потеря веса и аппетита, боль в животе, уплотнение в правой части живота. Если вы обнаружите у себя такие симптомы, то нужно будет обратиться к врачу для обследования.