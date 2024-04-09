Врач-хирург предупредила россиян о тяжелых последствиях использования сосудосуживающих капель для носа

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Хирург Кобелевская: из-за использования сосудосуживающих капель может развиться тахикардия

1:03
Здоровье

Хирург Наталья Кобелевская предупредила, что тахикардия, характеризующаяся учащенным пульсом до 100 и более ударов в минуту в состоянии покоя, может быть вызвана использованием сосудосуживающих капель для носа.

Хирург Кобелевская: из-за использования сосудосуживающих капель может развиться тахикардия
Фото: opentextbc by Технологический институт Британской Колумбии is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Тахикардия, по словам специалиста, может возникать из-за различных причин: гормонального сбоя, сердечных заболеваний, приема определенных лекарств, включая капли для носа, сообщает издание "Известия".

Тахикардия является опасным явлением, так как вынуждает сердце работать продолжительное время на повышенной частоте, что увеличивает риск развития артериальной гипертензии, подчеркнула Кобелевская.

Ранее отоларинголог Светлана Марнова также отмечала опасность использования капель для носа, поскольку они могут спровоцировать аритмию. Сосудосуживающие препараты имеют множество противопоказаний, в том числе недопустимы при глаукоме, атрофическом рините или феохромоцитоме.

Важно быть внимательным к рекомендациям специалистов и не злоупотреблять медикаментами без консультации с врачом.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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