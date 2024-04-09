Никакие змеи не страшны: в случае укуса используйте антитоксичную сыворотку, а для профилактики выполните несколько простых действий — дельные советы биолога

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Закрыть тело, смотреть под ноги — советы биолога Абизова по защите от рано проснувшихся в этом году змей

1:49
Здоровье » Здоровье и профилактика

Темой беседы Pravda. Ru c членом-корреспондентом РАЕН, биологом Евгением Абизовым стала безопасность при встрече с рептилиями.

Закрыть тело, смотреть под ноги — советы биолога Абизова по защите от рано проснувшихся в этом году змей
Фото: https://www.flickr.com/photos/40855483@N00/18024363112/ by https://www.flickr.com/people/40855483@N00 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

В 28 регионах России непривычно рано проснулись змеи. Учёные объясняют этот факт погодными аномалиями — по- летнему тёплой апрельской погодой в средней полосе. А в некоторых областях уже есть покусанные вышедшими из зимней спячки гадюками люди. Так что на прогулках на природе принимаем меры безопасности, говорит биолог.

"Это должна быть крепкая обувь с высоким голенищем. Сапог. Крепкий. Достаточно будет либо кирзового, либо резинового сапога. Не пенка, а именно толстая резина. Незащищенные части тела должны быть защищены. Особенно когда гуляем там, где чаще встречаются эти гады. И внимательно смотреть под ноги. Так-то они убегают от человека, то есть отползают. Но большинство укусов происходит именно из-за невнимательности: наступил на хвост, от боли реакция — и моментальный укус", — предостерегает Евгений Абизов.

Своими силами удалять яд из ранки, если гадюка все-таки добралась до человека, не нужно, надо ехать в больницу- говорит эксперт.

"На территориях, где обитают определенные виды змей, в лечебных учреждениях всегда должна быть сыворотка антитоксичная. Если гадюка, то против гадюк есть белковый детерминирующий фактор. Конечно, нужно максимально удалить яд. Как говорят традиционно, отсасывание яда из ранки. Но здесь есть опасность в том, что ротовая полость может быть повреждена. Кто-нибудь чупа-чупс, например, ел или леденец острый. Может быть двойное отправление. Лучше все-таки этого не допускать", — уверен специалист.

Змеи России. Безвредные и опасные.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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