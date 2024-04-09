Врач Костинов дал определение поллиноза и указал на продукты, которых лучше избегать при данном состоянии

Михаил Костинов, заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации в Сеченовском университете и член-корреспондент РАН, назвал продукты, которые не рекомендуется потреблять людям, страдающим аллергией на пыльцу, то есть поллинозом.
При поллинозе возможна перекрестная аллергия, когда человек имеет аллергическую реакцию на продукт, на который нет аллергии, из-за сходства в строении белка с истинным аллергеном.
Мёд является потенциально опасным продуктом для лиц с аллергией на пыльцу деревьев, злаков и сорных трав. Орехи могут вызвать нежелательные реакции у индивидов с аллергией на пыльцу деревьев и злаков. Цитрусовые могут быть опасными для людей с аллергией на пыльцу злаков и сорных трав. Зелень также может оказать негативное воздействие на здоровье людей с аллергией на пыльцу деревьев и сорных трав.
Употребление алкоголя может негативно повлиять на всех аллергиков в случае любого типа поллиноза.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.