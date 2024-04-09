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Врач Костинов дал определение поллиноза и указал на продукты, которых лучше избегать при данном состоянии

Врач Костинов: при поллинозе лучше не употреблять мёд

1:01
Здоровье

Михаил Костинов, заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации в Сеченовском университете и член-корреспондент РАН, назвал продукты, которые не рекомендуется потреблять людям, страдающим аллергией на пыльцу, то есть поллинозом.

Врач Костинов: при поллинозе лучше не употреблять мёд
Фото: commons.wikimedia.org by Waugsberg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

При поллинозе возможна перекрестная аллергия, когда человек имеет аллергическую реакцию на продукт, на который нет аллергии, из-за сходства в строении белка с истинным аллергеном.

Мёд является потенциально опасным продуктом для лиц с аллергией на пыльцу деревьев, злаков и сорных трав. Орехи могут вызвать нежелательные реакции у индивидов с аллергией на пыльцу деревьев и злаков. Цитрусовые могут быть опасными для людей с аллергией на пыльцу злаков и сорных трав. Зелень также может оказать негативное воздействие на здоровье людей с аллергией на пыльцу деревьев и сорных трав.

Употребление алкоголя может негативно повлиять на всех аллергиков в случае любого типа поллиноза.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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