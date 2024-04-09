Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в марте
Усадка одежды после стирки: почему происходит и как это исправить?
Скандал с Шнуровым: что выявила проверка полиции в его песне о городе
Украинские боевики применили химическое оружие в ДНР
Заместитель управляющего Пенсионного Фонда в Красноярском крае обвиняется в получении взятки
Наследие боли и борьба: Никита Ефремов откровенно о семейных тенях и страхах перед отцовством
Что делать после пикировки? Говорим о поливе рассады томатов
Цветная капуста по-корейски: пикантная закуска в азиатском стиле
Участие российских атлетов в Олимпиаде пддержали Великобританцы
Как улучшить самочувствие при магнитных бурях: простые приёмы

Врач Гончарова: уменьшение соли и прогулки улучшат состояние в магнитные бури

1:03
Здоровье

Многие люди отмечают ухудшение состояния при магнитных бурях. Улучшить своё самочувствие в этот период можно, если следовать определённым советам врача. Так, врач-эндокринолог Анна Гончарова рассказала, как можно себе помочь.

Врач Гончарова: уменьшение соли и прогулки улучшат состояние в магнитные бури
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"В такие дни преследуют усталость, головокружение, ломота в теле, мигрени", — рассказала медик.

Прежде всего, магнитные бури плохо влияют на нервную систему и состояние сосудов. Поэтому в питании важно ограничить употребление соли и продуктов, содержащих её в большом количестве.

Также важно добавить в рацион фрукты, овощи и ягоды. Для укрепления сосудов стоит принимать витамин Д. Но без консультации врача его можно принимать только в профилактической дозе. Лучше всего сдать анализ для определения его уровня и с врачом подобрать нужную дозировку, если обнаружен дефицит витамина.

Кроме того, проследите за тем, чтобы в период магнитной бури вы по максимуму отдыхали и хорошо спали.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Андрей Бурковский открывает актерскую школу в Бостоне
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Шаурма с куриной грудкой и солёными огурцами: аппетитный и полезный домашний фастфуд
Голубых кровей: породы кошек с аристократическим характером
Замучались от постоянной линьки: вот причины, почему кошка начала бесконтрольно линять
Замучались от постоянной линьки: вот причины, почему кошка начала бесконтрольно линять
Последние материалы
Подмосковная земля подорожала на 30% за год
Как расплачиваться за границей — 6 советов
Полоски для удаления чёрных точек: разбираемся с их воздействием на кожу
Эксперты рассказали, где нельзя гладит кошку
Что рассказал инженер Tesla о смертельном аварийном случае с Autopilot?
Ученые США уверены, что в будущем знакомую нам Вселенную ожидает медленная гибель
Гарик Харламов и другие звезды: кто стал миллионером, а кто разорился в бизнесе
Ученые намерены производить кислород непосредственно на Луне из лунной пыли
Диетолог Гудсон: варёные яйца способствуют эффективному похудению
Ветеринары ответили, что значит, когда кошка сидит как человек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников