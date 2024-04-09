Как улучшить самочувствие при магнитных бурях: простые приёмы

Врач Гончарова: уменьшение соли и прогулки улучшат состояние в магнитные бури

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди отмечают ухудшение состояния при магнитных бурях. Улучшить своё самочувствие в этот период можно, если следовать определённым советам врача. Так, врач-эндокринолог Анна Гончарова рассказала, как можно себе помочь.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"В такие дни преследуют усталость, головокружение, ломота в теле, мигрени", — рассказала медик.

Прежде всего, магнитные бури плохо влияют на нервную систему и состояние сосудов. Поэтому в питании важно ограничить употребление соли и продуктов, содержащих её в большом количестве.

Также важно добавить в рацион фрукты, овощи и ягоды. Для укрепления сосудов стоит принимать витамин Д. Но без консультации врача его можно принимать только в профилактической дозе. Лучше всего сдать анализ для определения его уровня и с врачом подобрать нужную дозировку, если обнаружен дефицит витамина.

Кроме того, проследите за тем, чтобы в период магнитной бури вы по максимуму отдыхали и хорошо спали.