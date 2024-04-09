Как улучшить самочувствие при магнитных бурях: простые приёмы

Многие люди отмечают ухудшение состояния при магнитных бурях. Улучшить своё самочувствие в этот период можно, если следовать определённым советам врача. Так, врач-эндокринолог Анна Гончарова рассказала, как можно себе помочь.
"В такие дни преследуют усталость, головокружение, ломота в теле, мигрени", — рассказала медик.
Прежде всего, магнитные бури плохо влияют на нервную систему и состояние сосудов. Поэтому в питании важно ограничить употребление соли и продуктов, содержащих её в большом количестве.
Также важно добавить в рацион фрукты, овощи и ягоды. Для укрепления сосудов стоит принимать витамин Д. Но без консультации врача его можно принимать только в профилактической дозе. Лучше всего сдать анализ для определения его уровня и с врачом подобрать нужную дозировку, если обнаружен дефицит витамина.
Кроме того, проследите за тем, чтобы в период магнитной бури вы по максимуму отдыхали и хорошо спали.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.