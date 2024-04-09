Диетолог поделилась альтернативами кефиру перед сном

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Врач Чехонина: кефир перед сном лучше заменить супом

0:51
Здоровье

Чтобы справиться с вечерним голодом, лучше заменить кефир на тарелку супа, советует врач-диетолог Юлия Чехонина, кандидат медицинских наук.

Врач Чехонина: кефир перед сном лучше заменить супом
Фото: flickr.com by Wei-Te Wong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Юлия Чехонина, врач-диетолог, объясняет, что суп, содержащий много воды, создает ощущение сытости на длительный срок, так как он наполняет желудок. Даже после двух-трех часов после употребления супа чувство голода не вернётся.

Согласно мнению специалиста, употребление супа перед сном позволит избежать чувства голода и излишних перекусов, снизит нагрузку на пищеварительную систему и обеспечит более качественный сон.

Что касается калорийности, кефир и суп приблизительно одинаковы. При этом, по мнению Чехониной, после употребления порции супа возникает чувство насыщенности, чего нельзя сказать о кефире.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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