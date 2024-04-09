Диетолог поделилась альтернативами кефиру перед сном

Чтобы справиться с вечерним голодом, лучше заменить кефир на тарелку супа, советует врач-диетолог Юлия Чехонина, кандидат медицинских наук.
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Юлия Чехонина, врач-диетолог, объясняет, что суп, содержащий много воды, создает ощущение сытости на длительный срок, так как он наполняет желудок. Даже после двух-трех часов после употребления супа чувство голода не вернётся.
Согласно мнению специалиста, употребление супа перед сном позволит избежать чувства голода и излишних перекусов, снизит нагрузку на пищеварительную систему и обеспечит более качественный сон.
Что касается калорийности, кефир и суп приблизительно одинаковы. При этом, по мнению Чехониной, после употребления порции супа возникает чувство насыщенности, чего нельзя сказать о кефире.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия