Диетолог поделилась альтернативами кефиру перед сном

Врач Чехонина: кефир перед сном лучше заменить супом

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы справиться с вечерним голодом, лучше заменить кефир на тарелку супа, советует врач-диетолог Юлия Чехонина, кандидат медицинских наук.

Фото: flickr.com by Wei-Te Wong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Юлия Чехонина, врач-диетолог, объясняет, что суп, содержащий много воды, создает ощущение сытости на длительный срок, так как он наполняет желудок. Даже после двух-трех часов после употребления супа чувство голода не вернётся.

Согласно мнению специалиста, употребление супа перед сном позволит избежать чувства голода и излишних перекусов, снизит нагрузку на пищеварительную систему и обеспечит более качественный сон.

Что касается калорийности, кефир и суп приблизительно одинаковы. При этом, по мнению Чехониной, после употребления порции супа возникает чувство насыщенности, чего нельзя сказать о кефире.