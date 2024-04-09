Родителям сообщили о том, с какого возраста детям можно употреблять кофе

Терапевт Липилин: ребёнку можно начинать употреблять кофе только с 12 лет

Уже давно ведутся многочисленные дискуссии и споры среди родителей и специалистов по вопросу о том, нужно ли разрешать детям пить кофе и с какого возраста это допустимо. Ответ на этот вопрос попытался дать терапевт Артемий Липилин.

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По его мнению, при рассмотрении данного вопроса со стороны детей, важно учитывать их вес. Даже небольшое количество кофеина может вызвать у ребёнка те же эффекты, что и у взрослых, но с массой токсических последствий.

"Дело в том, что кора детей до 12-14 лет является незрелой: очаги возбуждения имеют свойство распространяться на соседние области и образовывать новые очаги, то есть иррадиировать. Так что вместо прилива бодрости и повышения умственной активности ребёнок получит нарушения сна и эмоциональную нестабильность. У маленьких детей это вообще может привести к судорогам", — разъяснил Артемий Липилин.

Введение кофе в рацион ребенка следует рассматривать не ранее 12 лет, поскольку в более юном возрасте риск от его потребления может превысить возможную пользу. Помимо этого, всегда есть выбор в пользу кофе без кофеина, а также заменителей, например, кофе из цикория или ячменя, как сообщил Артемий Липилин.