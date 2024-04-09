Как похудеть с помощью яиц: всё легко и просто

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Диетолог Гудсон: варёные яйца способствуют эффективному похудению

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Здоровье

Диетолог Эми Гудсон рассказала, что яйца являются отличным продуктом для успешного похудения. В них содержится много белка и мало калорий. Об этом пишет ETNT.

Диетолог Гудсон: варёные яйца способствуют эффективному похудению
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Miller is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Известно, что белок насыщает больше, чем углеводы или жиры, что может помочь контролировать аппетит и снизить общее потребление калорий", — говорит Гудсон.

Но важно помнить, что если яйца приготовлены с большим количеством жира или они употребляются с высококалорийными гарнирами, то тогда это будет приводить к набору веса. 

Яйца для похудения можно употреблять в любое время дня, их можно готовить любым способом. Лучше всего готовить вареные яйца или в виде пашот, омлет.

Ещё важно добавлять к яйцам свежие овощи, например, перец, помидор, спаржу.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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