Россиянам сообщили, как избежать заражения инфекцией из затопленного Орска

Врач Раченкова: паводок привел к ухудшению воды, что вызвало вспышку инфекции в Орске

Рост заболеваемости кишечной инфекцией обычно сезонный, но паводок в Оренбургской области сыграл свою роль, приводя к ухудшению качества питьевой воды. Об этом рассказала врач-инфекционист Любовь Раченкова и подчеркнула, что инфекция передается через рот.

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"Возбудитель может попасть в организм через предметы обихода, недоброкачественную воду или продукты питания", — сообщила Любовь Раченкова.

Основными признаками являются понос и повышение температуры, которое может привести к серьезному обезвоживанию. В частности, инфекция представляет опасность для маленьких детей и пожилых людей старше 65 лет с хроническими заболеваниями.

Для лечения рекомендуется пить большое количество жидкости с добавлением электролитов, солей и глюкозы, или, другими словами, употреблять минеральную воду и чай. Рекомендуется потребление до трех литров жидкости в день. Кроме того, врачи назначают специальные адсорбенты, которые связывают и выводят из организма токсичные вещества.

Согласно высказыванию Раченковой, лечение кишечной инфекции амбулаторно возможно для взрослых с легкой формой заболевания. Однако, если у пациента высокая температура и частота посещений туалета превышает пять раз в день, то он должен обратиться в больницу.