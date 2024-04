Россиянам сообщили, как избежать заражения инфекцией из затопленного Орска

Рост заболеваемости кишечной инфекцией обычно сезонный, но паводок в Оренбургской области сыграл свою роль, приводя к ухудшению качества питьевой воды. Об этом рассказала врач-инфекционист Любовь Раченкова и подчеркнула, что инфекция передается через рот.

Фото: Openverse by H o l l y. is licensed under CC BY 2.0