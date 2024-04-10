Названы необычные признаки инсульта

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов перечислил необычные признаки скорого инсульта. Об этом сообщает "Медикфорум".
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По словам специалиста, жители России не очень хорошо осведомлены о признаках инсульта. Многие могут назвать нарушение речи, асимметрию лица, нарушения в равновесии. Но эти симптомы зачастую являются не единственными, поэтому важно знать и другие признаки.
Из необычных признаков инсульта врач выделил головную боль с рвотой, онемение в языке, руках, заторможенность, головокружение, повышенное давление.
Врач также отметил, что если у человека были похожие симптомы, но они со временем прошли, то успокаиваться нельзя, поскольку важно обследоваться. Иначе в течение года инсульт может повториться. Тогда он может привести к необратимым последствиям и даже к летальному исходу.
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы