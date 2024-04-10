Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Офтальмолог Миргородская посоветовала есть морскую рыбу, орехи, грибы и томаты для улучшения зрения
Роскосмос: госкомиссия разрешила провести 10 апреля вторую попытку старта ракеты "Ангара-А5"
Спасаем деревья прививкой мостиком
Банковское страхование при кредитах: ваш выбор или обязательное условие?
Начальник поезда раскрыл тайну, какие места и вагоны надо выбирать во время бронирования
Акции Tesla поднялись на 5% после обещания Маска запустить роботакси в августе
Семь цветов сумок, чтобы разнообразить стиль: советы экспертов моды
Минобороны РФ показало штурм опорного пункта ВСУ на авдеевском направлении
Воду в Сене назвали опасной для атлетов на Олимпиаде
Названы необычные признаки инсульта

Невролог Гайфутдинов: головная боль и рвота могут говорить об инсульте

0:53
Здоровье

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов перечислил необычные признаки скорого инсульта. Об этом сообщает "Медикфорум".

Невролог Гайфутдинов: головная боль и рвота могут говорить об инсульте
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам специалиста, жители России не очень хорошо осведомлены о признаках инсульта. Многие могут назвать нарушение речи, асимметрию лица, нарушения в равновесии. Но эти симптомы зачастую являются не единственными, поэтому важно знать и другие признаки.

Из необычных признаков инсульта врач выделил головную боль с рвотой, онемение в языке, руках, заторможенность, головокружение, повышенное давление.

Врач также отметил, что если у человека были похожие симптомы, но они со временем прошли, то успокаиваться нельзя, поскольку важно обследоваться. Иначе в течение года инсульт может повториться. Тогда он может привести к необратимым последствиям и даже к летальному исходу.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Андрей Бурковский открывает актерскую школу в Бостоне
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Шаурма с куриной грудкой и солёными огурцами: аппетитный и полезный домашний фастфуд
Голубых кровей: породы кошек с аристократическим характером
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Последние материалы
Спасаем деревья прививкой мостиком
Банковское страхование при кредитах: ваш выбор или обязательное условие?
Начальник поезда раскрыл тайну, какие места и вагоны надо выбирать во время бронирования
Акции Tesla поднялись на 5% после обещания Маска запустить роботакси в августе
Семь цветов сумок, чтобы разнообразить стиль: советы экспертов моды
Минобороны РФ показало штурм опорного пункта ВСУ на авдеевском направлении
Секретный визит Аллы Пугачёвой: что скрывается за записью песен в Твери
Воду в Сене назвали опасной для атлетов на Олимпиаде
Климатологи утверждают, что морской лед в Арктике тает намного быстрее, чем принято считать
Президент США Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху в секторе Газа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников