Названы необычные признаки инсульта

Невролог Гайфутдинов: головная боль и рвота могут говорить об инсульте

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов перечислил необычные признаки скорого инсульта. Об этом сообщает "Медикфорум".

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам специалиста, жители России не очень хорошо осведомлены о признаках инсульта. Многие могут назвать нарушение речи, асимметрию лица, нарушения в равновесии. Но эти симптомы зачастую являются не единственными, поэтому важно знать и другие признаки.

Из необычных признаков инсульта врач выделил головную боль с рвотой, онемение в языке, руках, заторможенность, головокружение, повышенное давление.

Врач также отметил, что если у человека были похожие симптомы, но они со временем прошли, то успокаиваться нельзя, поскольку важно обследоваться. Иначе в течение года инсульт может повториться. Тогда он может привести к необратимым последствиям и даже к летальному исходу.