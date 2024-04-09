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Врач-эндокринолог разъяснила, какие изменения произойдут, если исключить сахар из рациона на одну неделю

Врач Павлова: если отказаться от сахара на неделю, то кожа будет выглядеть моложе

Здоровье

При отказе от сахара на неделю может улучшиться внешний вид кожи, так как сахар может негативно влиять на её упругость и эластичность, поделилась врач-эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

Врач Павлова: если отказаться от сахара на неделю, то кожа будет выглядеть моложе
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Кроме того, уменьшение уровня сахара в организме приводит к снижению выделения инсулина, что помогает уменьшить хроническое воспаление, связанное с возрастными изменениями.

Во-вторых, исключение сахара из рациона может привести к потере веса, так как этот продукт богат калориями и способствует возникновению зависимости, не сообщая мозгу о насыщении и стимулируя аппетит. Если заменить сахар овощами и фруктами, это поможет регулировать гормональный баланс и улучшить насыщение, что также способствует снижению веса.

В-третьих, отказ от сахара на неделю может принести человеку более высокий уровень счастья, поскольку потребление сахара увеличивает вероятность развития депрессии за счёт воздействия хронического воспаления на мозговую деятельность.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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