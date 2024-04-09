Врач-эндокринолог разъяснила, какие изменения произойдут, если исключить сахар из рациона на одну неделю

Врач Павлова: если отказаться от сахара на неделю, то кожа будет выглядеть моложе

При отказе от сахара на неделю может улучшиться внешний вид кожи, так как сахар может негативно влиять на её упругость и эластичность, поделилась врач-эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

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Кроме того, уменьшение уровня сахара в организме приводит к снижению выделения инсулина, что помогает уменьшить хроническое воспаление, связанное с возрастными изменениями.

Во-вторых, исключение сахара из рациона может привести к потере веса, так как этот продукт богат калориями и способствует возникновению зависимости, не сообщая мозгу о насыщении и стимулируя аппетит. Если заменить сахар овощами и фруктами, это поможет регулировать гормональный баланс и улучшить насыщение, что также способствует снижению веса.

В-третьих, отказ от сахара на неделю может принести человеку более высокий уровень счастья, поскольку потребление сахара увеличивает вероятность развития депрессии за счёт воздействия хронического воспаления на мозговую деятельность.