Врач-эндокринолог разъяснила, какие изменения произойдут, если исключить сахар из рациона на одну неделю

При отказе от сахара на неделю может улучшиться внешний вид кожи, так как сахар может негативно влиять на её упругость и эластичность, поделилась врач-эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain