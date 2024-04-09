Врач дала рекомендации по правильному приему препаратов железа

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Врач Терентьева: при анемии рекомендуется применение препаратов железа через внутривенное введение

2:02
Здоровье

Восполнение дефицита железа в организме возможно с помощью пероральных препаратов, однако в некоторых случаях они плохо усваиваются или требуется быстрое действие. Врач Екатерина Терентьева объяснила, в каких ситуациях препараты следует вводить внутривенно.

Врач Терентьева: при анемии рекомендуется применение препаратов железа через внутривенное введение
Фото: Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам Екатерины Терентьевой, введение железа внутривенно рекомендуется при тяжелой анемии, дефиците элемента, вызванного воспалительными заболеваниями кишечника, а также перед операциями. Также в 1% случаев возможен риск развития анафилактического шока, токсических реакций и перегрузки железом. Именно по этим причинам внутривенную терапию рекомендуется проводить исключительно по медицинским показаниям.

Как отметила врач, примерно 70% случаев дефицита железа проявляются в скрытой форме. У многих людей с этим недугом отсутствуют явные симптомы, но другие могут наблюдать сухость кожи, ломкость волос, изменения ногтей и заеды в уголках рта. Лица, страдающие дефицитом железа, также могут испытывать усталость, бледность кожи и слизистых, потерю энергии, головокружение, головную боль, учащенное сердцебиение и наличие чёрных точек перед глазами.

"Латентный дефицит железа врач может заподозрить по результатам анализов. Это ранняя стадия железодефицита: запасы железа в организме снижены, но уровень гемоглобина в крови находится в пределах нормы или на нижней границе. Важно также учитывать, что для некоторых людей уровень гемоглобина на нижней границе может быть индивидуальным вариантом нормы", — пояснила Терентьева.

Для выявления анемии первым шагом является проведение общего анализа крови. При обнаружении отклонений в количестве эритроцитов и гемоглобина могут быть назначены дополнительные исследования уровня железа, ферритина, трансферрина, общей железосвязывающей способности, процента насыщения трансферрина железом, а также уровня витамина В12, фолиевой кислоты и прочих параметров.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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