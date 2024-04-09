Стоматолог Лосев: каких-либо особых показаний при лечении зубов, связанных только с возрастом, обычно нет

Считается, что людей в пожилом возрасте сложнее лечить из-за сопутствующих заболеваний. Однако врач-стоматолог Владимир Лосев уверен, что это не так.
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Он заявил, что большинство заболеваний, например, диабет или остеопороз, не являются противопоказанием к лечению зубов, если на этот период принимаются рекомендованные лечащим врачом препараты.
И совсем другая ситуация, если необходима установка дентальных имплантатов при полном или практически полном отсутствии зубов. В этом случае, как правило, предлагаются альтернативные методы лечения. Например, установка 4 или 6 имплантатов, которые можно установить без дополнительных манипуляций с наращиванием костной или мягкой ткани. Решение принимается всегда индивидуально, передаёт сайт aif.ru.
Подобным образом происходит и лечение при восстановлении твёрдых тканей существующих зубов. Часто встречается, что у людей пожилого возраста происходит значительная атрофия костной ткани, а следом и мягкой. Поэтому не всегда удаётся добиться идеальной эстетики.
Врач заявил, что несомненно к людям в пожилом возрасте необходимо более внимательное отношение. Но зачастую, каких-либо особых показаний, связанных только с возрастом, не возникает. Лишь определённая специфика в лечении.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.