Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певец Кунгуров незадолго до смерти обратился к россиянам с призывом беречь родных
Глава МИД Великобритании провел встречу с Трампом
В песне Шнура нашлись фейки о работе губернатора Беглова
Ксения Собчак отправилась на отдых с сумкой за полмиллиона
Ольга Воронкова: как правильно избавляться от сорняков
Советы дерматолога Викторовой о том, как изменить привычки, чтобы замедлить процесс старения
Сестра Жанны Фриске показала двухлетнюю дочь Луну в день рождения
Юлия Ковальчук показала архивное фото 15-летней давности
Стало известно, почему кошка может вас разлюбить
Стоматолог Лосев: каких-либо особых показаний при лечении зубов, связанных только с возрастом, обычно нет

Стоматолог Лосев считает, что каких-либо особых показаний при лечении пожилых людей нет

1:24
Здоровье

Считается, что людей в пожилом возрасте сложнее лечить из-за сопутствующих заболеваний. Однако врач-стоматолог Владимир Лосев уверен, что это не так.

Стоматолог Лосев считает, что каких-либо особых показаний при лечении пожилых людей нет
Фото: commons.wikimedia.org by Barbaricino is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Он заявил, что большинство заболеваний, например, диабет или остеопороз, не являются противопоказанием к лечению зубов, если на этот период принимаются рекомендованные лечащим врачом препараты.

И совсем другая ситуация, если необходима установка дентальных имплантатов при полном или практически полном отсутствии зубов. В этом случае, как правило, предлагаются альтернативные методы лечения. Например, установка 4 или 6 имплантатов, которые можно установить без дополнительных манипуляций с наращиванием костной или мягкой ткани. Решение принимается всегда индивидуально, передаёт сайт aif.ru.

Подобным образом происходит и лечение при восстановлении твёрдых тканей существующих зубов. Часто встречается, что у людей пожилого возраста происходит значительная атрофия костной ткани, а следом и мягкой. Поэтому не всегда удаётся добиться идеальной эстетики.

Врач заявил, что несомненно к людям в пожилом возрасте необходимо более внимательное отношение. Но зачастую, каких-либо особых показаний, связанных только с возрастом, не возникает. Лишь определённая специфика в лечении.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
TimesRu: расчёт своего будущего соцрейтинга расстроил россиянина Олег Володин Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации Дмитрий Плотников Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Последние материалы
Сестра Жанны Фриске показала двухлетнюю дочь Луну в день рождения
Юлия Ковальчук показала архивное фото 15-летней давности
Стало известно, почему кошка может вас разлюбить
Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
В Красноярске синтезировали золотые наночастицы для лечения онкологии
Брюссельская капуста с жареным миндалём: готовим лёгкий вкусный ужин
Возлюбленная Роберта Паттинсона предстала полуобнаженной после родов
Анастасия Мельникова рассказала, что её пугает в Маше из "Маши и Медведя"
Ингмар де Вос стал новым главой ASOIF
Мертвого участника проекта "Голос" Евгения Кунгурова нашли в столице
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников