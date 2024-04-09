Диетолог раскрыла положительные и отрицательные стороны употребления редиса

Диетолог Залётова: людям, не употребляющим рыбу, может быть полезен редис

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению Татьяны Залётовой, врача-диетолога и специалиста по фитотерапии, редис может быть полезен для тех, кто не употребляет рыбу, так как он богат пищевыми волокнами, полезными жирами, витаминами и минеральными веществами.

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Редис является ценным источником витамина C, особенно в свежем виде. Кроме того, он содержит много пищевых волокон и такие минеральные вещества, как кремний и кобальт, которые способствуют обмену витаминов группы B, благоприятно воздействуя на нервную систему, как уверена Татьяна Залётова.

"В редисе много хрома, который участвует в углеводном обмене, снижает инсулинорезистентность и помогает снижать вес. К тому же он низкокалорийный. Он содержит примерно 20 килокалорий на 100 граммов", — поделилась Татьяна Залётова.

Редис содержит горчичное масло, обладающее глистогонным и бактерицидным действием, а также омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Однако стоит помнить, что при проблемах с ЖКТ, такими как гастрит или язвенная болезнь, не следует употреблять слишком много редиса, поскольку горчичное масло может раздражать слизистую оболочку. Людям с болезнью Вильсона — Коновалова не рекомендуется употреблять редис из-за высокого содержания меди в нём (15% от суточной нормы).