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Диетолог раскрыла положительные и отрицательные стороны употребления редиса

Диетолог Залётова: людям, не употребляющим рыбу, может быть полезен редис

1:20
Здоровье

По мнению Татьяны Залётовой, врача-диетолога и специалиста по фитотерапии, редис может быть полезен для тех, кто не употребляет рыбу, так как он богат пищевыми волокнами, полезными жирами, витаминами и минеральными веществами.

Диетолог Залётова: людям, не употребляющим рыбу, может быть полезен редис
Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Редис является ценным источником витамина C, особенно в свежем виде. Кроме того, он содержит много пищевых волокон и такие минеральные вещества, как кремний и кобальт, которые способствуют обмену витаминов группы B, благоприятно воздействуя на нервную систему, как уверена Татьяна Залётова.

"В редисе много хрома, который участвует в углеводном обмене, снижает инсулинорезистентность и помогает снижать вес. К тому же он низкокалорийный. Он содержит примерно 20 килокалорий на 100 граммов", — поделилась Татьяна Залётова.

Редис содержит горчичное масло, обладающее глистогонным и бактерицидным действием, а также омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Однако стоит помнить, что при проблемах с ЖКТ, такими как гастрит или язвенная болезнь, не следует употреблять слишком много редиса, поскольку горчичное масло может раздражать слизистую оболочку. Людям с болезнью Вильсона — Коновалова не рекомендуется употреблять редис из-за высокого содержания меди в нём (15% от суточной нормы).

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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