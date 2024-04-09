Невролог Нат: синдром хронической усталости — системное заболевание

Невролог Нат заявил, что синдром хронической усталости — системное заболевание

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В течение 8 лет учёные Национального института здравоохранения США исследовали синдром хронической усталости и в итоге сделали заключение, что этот синдром является системным заболеванием и поражает разные внутренние органы.

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"В целом мы узнали, что синдром хронической усталости однозначно проявляется биологически, с поражением нескольких органов. Это системное заболевание. И люди, живущие с ним, заслуживают серьёзного отношения к их болезни,” — сообщил невролог Авиндра Нат.

Учёные исследовали и наблюдали за двумя группами. В первой находились 17 человек с синдромом хронической усталости, а во второй — 21 здоровый человек. Всем провели сканирование мозга, тесты на когнитивные способности и мышечную силу. Сделали анализы крови и микробиома кишечника. Люди питались по определённой диете и у них измеряли потребление энергии и питательных веществ, пишет журнал Nature Communications.

Выяснилось, что люди с синдром хронической усталости имели много биологических изменений в организме. Так, например, во время покоя у них был более учащённый пульс, менее разнообразный микробиом кишечника и низкий уровень катехоламинов.