Травматолог Эфендиев о травмах при езде на электросамокатах: наиболее опасными считаются переломы в области коленного сустава

Травматолог Эфендиев считает, что наиболее опасными травмами при езде на электросамокатах считаются переломы в области коленного сустава

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В апреле травматологи прогнозируют, что произойдёт увеличение количества пострадавших при езде на электросамокатах.

Фото: commons.wikimedia.org by М.Миндерхуд is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Врач травматолог-ортопед Видновской КБ Минздрава МО Рустам Эфендиев заявил, что наряду с электросамокатами травмоопасными являются также ролики, скейтборды, велосипеды, моно-колесо и так далее. По мнению врача, все они требуют внимания и аккуратности при езде.

Травмы, получаемые теми, кто катается на таких видах транспорта, могут варьироваться от ушибов до серьёзных повреждений. Наиболее опасными считаются переломы в области коленного сустава с возможной глубокой инвалидизацией, предаёт Общественная Служба Новостей.

"Данные травмы сопровождаются обширным повреждением мягких тканей, что усложняет лечение пациента. Чаще всего такие повреждения происходят на электросамокатах, развивающих скорость свыше 30 километров в час. Нередки и серьезные травмы головы вплоть до переломов черепа и внутричерепных гематом, а это чревато летальным исходом,” — рассказал врач.