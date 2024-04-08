Россиянам рассказали о причинах повышения нижнего давления

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Врач Кореневич: нарушение расслабления сердца приводит к повышенному нижнему давлению

1:21
Здоровье

Высокое диастолическое (нижнее) давление может связано с нарушением расслабления сердечной мышцы, как при хронической сердечной недостаточности, так и при патологии клапанов. Информацией об этом поделилась кардиолог Анна Кореневич.

Врач Кореневич: нарушение расслабления сердца приводит к повышенному нижнему давлению
Фото: PxHere is licensed under CC0

Первое значение на тонометре, означающее систолическое давление, отображает показатели давления крови в момент сердечного сокращения. Диастолическое давление, обозначаемое вторым числом, не должно превышать 90 мм рт. ст. при нормальных условиях.

"Когда нарушено расслабление (диастола), сердце отдыхает меньше, чем ему необходимо. Чем выше нормы диастолического давления, тем хуже сердечный выброс. Весь организм недополучает питание и кислород. У сердца работы больше и меньше отдыха, плюс дефицит питания самой сердечной мышцы", — поделилась Анна Кореневич в Telegram-канале.

Нарушения работы тонометра, неправильная методика измерения, хроническая сердечная недостаточность (сопровождаемая слабостью, отеками и одышкой), тахиаритмия, тахикардия, а также заболевания сосудов или сердечных клапанов могут быть причинами повышенного диастолического давления. У лиц без заболеваний высокое диастолическое давление может быть обусловлено недостаточной физической активностью, вредными привычками, нарушениями сна и стрессом.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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