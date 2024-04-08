Россиянам рассказали о причинах повышения нижнего давления

Врач Кореневич: нарушение расслабления сердца приводит к повышенному нижнему давлению

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокое диастолическое (нижнее) давление может связано с нарушением расслабления сердечной мышцы, как при хронической сердечной недостаточности, так и при патологии клапанов. Информацией об этом поделилась кардиолог Анна Кореневич.

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Первое значение на тонометре, означающее систолическое давление, отображает показатели давления крови в момент сердечного сокращения. Диастолическое давление, обозначаемое вторым числом, не должно превышать 90 мм рт. ст. при нормальных условиях.

"Когда нарушено расслабление (диастола), сердце отдыхает меньше, чем ему необходимо. Чем выше нормы диастолического давления, тем хуже сердечный выброс. Весь организм недополучает питание и кислород. У сердца работы больше и меньше отдыха, плюс дефицит питания самой сердечной мышцы", — поделилась Анна Кореневич в Telegram-канале.

Нарушения работы тонометра, неправильная методика измерения, хроническая сердечная недостаточность (сопровождаемая слабостью, отеками и одышкой), тахиаритмия, тахикардия, а также заболевания сосудов или сердечных клапанов могут быть причинами повышенного диастолического давления. У лиц без заболеваний высокое диастолическое давление может быть обусловлено недостаточной физической активностью, вредными привычками, нарушениями сна и стрессом.