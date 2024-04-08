Россиянам рассказали, какой вид физической активности поможет избежать диабета

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Врач Лоле: предиабетикам стоит заниматься ходьбой, бегом или танцами

Здоровье

В целях профилактики сахарного диабета важно регулярно проходить медицинские осмотры, заявила врач-эндокринолог Оксана Лоле, в эфире программы "Скажите, доктор" на Новгородском телевидении. Она также порекомендовала предиабетикам заняться ходьбой или же танцами.

Врач Лоле: предиабетикам стоит заниматься ходьбой, бегом или танцами
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Нужно периодически проходить профосмотры, диспансеризацию. Выявлять изменения сахара и холестерина в крови. Не допускать излишнего набора веса, рационально питаться и не переедать. Это основное, что касается профилактики сахарного диабета", — поделилась Оксана Лоле.

Имея предиабет или раннюю форму диабета второго типа, можно попытаться изменить ситуацию. Эндокринолог Оксана Лоле утверждает, что достаточно добавить в свою жизнь физическую активность, такую как ходьба, бег или танцы. Всего 30 минут занятий в день и не менее 150 минут в неделю — рекомендация ВОЗ. Кроме того, следует уделить внимание своему рациону.

Согласно мнению Оксаны Лоле, при ожирении, нарушении толерантности глюкозы и отсутствии результатов как от физических упражнений, так и от диеты, следует обратиться к эндокринологу. Врач подберёт индивидуальный план питания и медикаментозное лечение .

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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