Россиянам рассказали, какой вид физической активности поможет избежать диабета

В целях профилактики сахарного диабета важно регулярно проходить медицинские осмотры, заявила врач-эндокринолог Оксана Лоле, в эфире программы "Скажите, доктор" на Новгородском телевидении. Она также порекомендовала предиабетикам заняться ходьбой или же танцами.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported