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Об опасных последствиях сенной лихорадки рассказали химкинские врачи

Химкинские врачи сообщили о риске преобразования сенной лихорадки в астму

1:47
Здоровье

В 2024 году в Москве и Московской области весна наступила неожиданно рано, вызывая начало сезона аллергии на пыльцу, которая известна как сенная лихорадка.

Химкинские врачи сообщили о риске преобразования сенной лихорадки в астму
Фото: unsplash.com by Alex Jones is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалисты Химкинской областной больницы рассказали "Радио 1" о методах борьбы с аллергией и её возможных последствиях.

"В Москве и Московской области примерно половина населения в той или иной форме страдает от этого заболевания. Половина из них переносит свой недуг легко, второй половине повезло меньше: отёк слизистой носоглотки, "песок" в глазах, слезотечение, кашель и чихание — типичные симптомы поллиноза", — разъяснили врачи.

Специалисты уточнили, что при тяжелом течении аллергии могут возникнуть осложнения, такие как астма, а также хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Чтобы предотвратить тяжелые последствия, необходимо лечить аллергию. Важно заботиться о ней не в момент проявления симптомов, а заранее, за полгода до наступления сезона аллергий.

"Для этого специальным способом выявляются те аллергены, на которые человек реагирует, и постепенно человека "тренируют" не воспринимать их так бурно. Такое лечение помогает примерно в 80% случаев", — отметили химкинские врачи.

Если вы не успели принять меры предосторожности и столкнулись с аллергией впервые, врачи советуют использовать солнцезащитные очки, носить головные уборы, промывать волосы после прихода с улицы и регулярно мыть свои руки. Кроме того, важно промывать нос солёной водой, снимать уличную одежду сразу по возвращению домой и проводить ежедневную влажную уборку. Специалисты рекомендуют воздержаться от занятий спортом на улице, особенно утром.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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