Россиянин чуть не погиб по причине переедания

В Подмосковье медики спасли мужчину, который едва не умер от переедания

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи в Люберцах спасли мужчину, который был на грани смерти по причине переедания. О произошедшем сообщает "Вести Подмосковья".

Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

Как сообщили в издании, 58-летний мужчина с острой болью в животе после праздничного застолья поступил в Люберецкую больницу. Проведенное обследование выявило у него язву, проникшую в брюшную полость и вызвавшую перитонит. Данное состояние является чрезвычайно опасным и требует немедленного хирургического вмешательства, иначе пациенту грозит смерть. Как оказалось, у мужчины уже долгое время была язва желудка, но употребление алкоголя и жирной пищи на празднике ухудшили его состояние.

"Кофе, алкоголь, острая и жирная пища могут негативно влиять на состояние желудка и способствовать обострению язвы. Пациенту была выполнена лапароскопическая операция. С помощью трёх небольших проколов мы иссекли язву и ушили образовавшееся отверстие в полтора сантиметра", — заметил хирург Люберецкой больницы Виктор Пыжов.

К счастью, операция была успешной, и мужчина уже выписан из стационара. Теперь он должен придерживаться специального режима питания в течение некоторого времени.