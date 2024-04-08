3 эффективные диеты для похудения

Диетолог Эми Шапиро назвала эффективные диеты, которые помогут похудеть без вреда для здоровья. Об этом сообщает издание ETNT.
Фото: commons.wikimedia.org by Jpatokal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic
Самая полезная и эффективная диета — это средиземноморская. Она заключается в том, чтобы употреблять свежие овощи и фрукты, орехи, цельнозерновые продукты, рыбу, в небольшом количестве молочные продукты и мясо. Такая диета помогает бороться с воспалительными процессами в организме, регулировать уровень сахара в крови, снижать показатели "плохого" холестерина и уменьшать высокое давление.
Диета DASH. При такой диете нужно употреблять фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, обезжиренные молочные продукты и нежирные белки. Самое главное, необходимо ограничить употребление красного мяса и переработанных продуктов. Подсчитывать калории не требуется.
Осознанное питание. Такое питание подойдет тем, кто не хочет придерживаться диеты, но желает сделать свой рацион более здоровым.
"В целом, избегайте обезвоживания, питайтесь осознанно, контролируйте размер порций, высыпайтесь и обязательно завтракайте каждый день", — рекомендует Шапиро.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия