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3 эффективные диеты для похудения

Диетолог Шапиро назвала средиземноморскую диету самой лучшей

1:12
Здоровье

Диетолог Эми Шапиро назвала эффективные диеты, которые помогут похудеть без вреда для здоровья. Об этом сообщает издание ETNT.

Диетолог Шапиро назвала средиземноморскую диету самой лучшей
Фото: commons.wikimedia.org by Jpatokal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic
  1. Самая полезная и эффективная диета — это средиземноморская. Она заключается в том, чтобы употреблять свежие овощи и фрукты, орехи, цельнозерновые продукты, рыбу, в небольшом количестве молочные продукты и мясо. Такая диета помогает бороться с воспалительными процессами в организме, регулировать уровень сахара в крови, снижать показатели "плохого" холестерина и уменьшать высокое давление.
  2. Диета DASH. При такой диете нужно употреблять фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, обезжиренные молочные продукты и нежирные белки. Самое главное, необходимо ограничить употребление красного мяса и переработанных продуктов. Подсчитывать калории не требуется.
  3. Осознанное питание. Такое питание подойдет тем, кто не хочет придерживаться диеты, но желает сделать свой рацион более здоровым.

"В целом, избегайте обезвоживания, питайтесь осознанно, контролируйте размер порций, высыпайтесь и обязательно завтракайте каждый день", — рекомендует Шапиро. 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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