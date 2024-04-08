3 эффективные диеты для похудения

Диетолог Шапиро назвала средиземноморскую диету самой лучшей

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Эми Шапиро назвала эффективные диеты, которые помогут похудеть без вреда для здоровья. Об этом сообщает издание ETNT.

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Самая полезная и эффективная диета — это средиземноморская. Она заключается в том, чтобы употреблять свежие овощи и фрукты, орехи, цельнозерновые продукты, рыбу, в небольшом количестве молочные продукты и мясо. Такая диета помогает бороться с воспалительными процессами в организме, регулировать уровень сахара в крови, снижать показатели "плохого" холестерина и уменьшать высокое давление. Диета DASH. При такой диете нужно употреблять фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, обезжиренные молочные продукты и нежирные белки. Самое главное, необходимо ограничить употребление красного мяса и переработанных продуктов. Подсчитывать калории не требуется. Осознанное питание. Такое питание подойдет тем, кто не хочет придерживаться диеты, но желает сделать свой рацион более здоровым.

"В целом, избегайте обезвоживания, питайтесь осознанно, контролируйте размер порций, высыпайтесь и обязательно завтракайте каждый день", — рекомендует Шапиро.