В России создают аналог человеческой кости на основе полилактида — биоразлагаемого полимера, имеющего сложную конструкцию со множеством пор

В НМИЦ детской травматологии и ортопедии создают аналог человеческой кости

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера разрабатывают аналог человеческой кости.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Костные импланты создают на основе полилактида — биоразлагаемого полимера, имеющего сложную конструкцию со множеством пор, благодаря чему, материал быстрее врастает в область дефекта.

"Когда во время лечения пациенту необходимо удалить значительный фрагмент кости, для замены используют фрагмент аутокости (кость самого пациента). Но аутокости ограничены в размере, особенно у детей, и требуют дополнительных хирургических манипуляций, что также сопряжено с рисками,” — объяснил старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной травматологии и ортопедии Юрий Новосад.

В лабораторию НМИЦа есть разрывная машина, которая поступила туда благодаря проекту "Наука и университеты”. В этой машине проводятся исследования механических характеристик инновационных материалов.

Прибор имеет биокамеру на 11,5 литров. Он моделирует условия, похожие на человеческий организм — изменение температуры и влажность. Это помогает узнать, какой эффект для пациента будет от имплантации инновационного материала.

"Это очень важный момент, если мы хотим создать костный материал, который будет максимально качественно замещать нехватку кости и приведет к скорейшему выздоровлению пациентов,” — заявил Юрий Новосад.