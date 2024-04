Были выявлены продукты, способствующие оптимизации работы кишечника

Такие продукты как кефир, йогурт и квашеная капуста могут способствовать улучшению настроения и оптимизации работы кишечника, как сообщила врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture