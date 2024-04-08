Были выявлены продукты, способствующие оптимизации работы кишечника

Такие продукты как кефир, йогурт и квашеная капуста могут способствовать улучшению настроения и оптимизации работы кишечника, как сообщила врач-эндокринолог Наталия Тананакина.
"Для улучшения настроения и работы мозга рекомендуется употреблять продукты с пробиотиками, такие как йогурт без добавок, кефир и квашеная капуста. Эти продукты помогают оптимизировать работу кишечника и улучшить настроение", — рассказала Наталия Тананакина.
Врач также уточнила, что указанные продукты могут помочь справиться с нервным перенапряжением, в то время как в стрессовых условиях люди пытаются утолить голод пищей, богатой сахаром, жирами и солью.
По словам врача-эндокринолога, наличие живых микроорганизмов в продуктах способствует поддержанию здоровой микрофлоры желудочно-кишечного тракта, что прямо влияет на выработку серотонина — гормона, который контролирует поведение, устойчивость к стрессам, аппетит, а также сексуальное влечение. Кроме того, содержание сахара, клетчатки и витамина В6 в бананах помогает улучшить настроение и стимулирует выработку нейромедиаторов, регулирующих эмоциональное состояние, как дополнительно отметила Наталия Тананакина.
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