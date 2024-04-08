Были выявлены продукты, способствующие оптимизации работы кишечника

Врач Тананакина поделилась, какие продукты способны оптимизировать функционирование кишечника

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Такие продукты как кефир, йогурт и квашеная капуста могут способствовать улучшению настроения и оптимизации работы кишечника, как сообщила врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture

"Для улучшения настроения и работы мозга рекомендуется употреблять продукты с пробиотиками, такие как йогурт без добавок, кефир и квашеная капуста. Эти продукты помогают оптимизировать работу кишечника и улучшить настроение", — рассказала Наталия Тананакина.

Врач также уточнила, что указанные продукты могут помочь справиться с нервным перенапряжением, в то время как в стрессовых условиях люди пытаются утолить голод пищей, богатой сахаром, жирами и солью.

По словам врача-эндокринолога, наличие живых микроорганизмов в продуктах способствует поддержанию здоровой микрофлоры желудочно-кишечного тракта, что прямо влияет на выработку серотонина — гормона, который контролирует поведение, устойчивость к стрессам, аппетит, а также сексуальное влечение. Кроме того, содержание сахара, клетчатки и витамина В6 в бананах помогает улучшить настроение и стимулирует выработку нейромедиаторов, регулирующих эмоциональное состояние, как дополнительно отметила Наталия Тананакина.