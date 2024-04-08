Врач рассказала о взаимосвязи кашля с гельминтозом

Врач-терапевт из медицинского центра "Будь Здоров на Рязанском проспекте" Анастасия Симахина отмечает, что кашель может быть одним из признаков заражения гельминтозом.
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Паразитарные черви, вызывающие гельминтозы, часто принимают облик других заболеваний, что затрудняет постановку диагноза. Например, кашель может быть результатом заражения аскаридозом, эхинококкозом, токсокарозом и другими гельминтозами.
При аскаридозе легких могут наблюдаться общая слабость, повышенная температура, увеличение лимфатических узлов, приступы удушья, зуд, боли в животе, тошнота и рвота.
Попадание аскарид в организм происходит через проглатывание яиц паразита, которые чаще всего присутствуют на невымытых овощах, фруктах, зелени, ягодах и грязных руках.
Если гельминтозы не обнаружены и не обработаны, они могут вызвать серьезные осложнения, в том числе и смертельный исход. Тем не менее, своевременное обнаружение и лечение помогут избежать негативных последствий.
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