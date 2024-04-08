Мозг и тело сохранят силу до 100 лет: эти спортивные упражнения продлевают жизнь — геронтолог и президент сетей фитнес-клубов

В фитнес-клуб… в 90. Геронтолог Новосёлов о том, почему тренироваться в пожилом возрасте можно и нужно

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Председатель секции геронтологии МОИП Валерий Новосёлов и президент сетей фитнес-клубов World Class и "ФизКульт" Ольга Слуцкер поделились с Pravda. Ru своими мыслями о пользе фитнес-клубов для людей старшего поколения.

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Поводом для беседы Pravda.Ru со специалистами стал недавний случай в Новосибирске. Там пожилую женщину не пустили на занятия в фитнес-клуб — якобы, по причине возраста. Валерий Новосёлов не согласен с такой позицией. Он считает современное поколение россиян "серебряного возраста" полным сил и энергии.

"Очень много людей в очень хорошем качестве. Имеется в виду в возрасте. Есть понятие "календарный возраст" — "паспортный" другими словами. Есть понятие "биологический". Сегодня люди выглядят гораздо моложе, они не просто выглядят, они функциональнее, они здоровее, чем их родители 50 лет назад. Таких людей сейчас очень много", — уверяет эксперт.

Тем не менее, прежде чем отправиться на беговую дорожку или поднимать штангу, врач рекомендует людям "60 +" посоветоваться со специалистом.

"Основные проблемы после 60-ти — так называемые возраст-зависимые заболевания и состояния. Чем человек дольше живет, тем больше риск их возникновения. Это сердечно-сосудистые болезни, диабет второго типа, онкологические заболевания, синдром деменции — потеря памяти, интеллекта и скелетной мускулатуры. Поэтому перед тем как пойти в зал, нужно посетить врача", — говорит Новосёлов.

В том, что возраст — не помеха занятиям фитнесом, уверена и Ольга Слуцкер.

"В любом возрасте можно заниматься спортом. Познеру 90 лет исполнилось. Он ходит регулярно в наши клубы, занимается с тренером 3 раза в неделю и еще в теннис играет. Вот вам и ответ. Моя мама, ей 91 год, ходит 3 раза в неделю на пилатес", — аргументирует эксперт.

Фитнес-тренировки для пожилых