Были представлены способы достижения выразительных губ дома для жительниц России

Косметолог Наталия Жовтан рассказывает, что многие женщины мечтают о пухлых губах, но не хотят использовать инъекции или пластику для достижения такого результата. Косметолог объяснила, что можно добиться желаемого эффекта без инъекций или хирургического вмешательства.
Специалист по красоте подчеркнул, что есть специальные помады и бальзамы, которые временно придают губам объем и сияние за счёт активных ингредиентов, усиливающих циркуляцию крови. Косметолог также предложила второй метод для достижения выразительных губ — использование специальных присосок, известных как пламперы.
"При контакте с кожей они стимулируют кровообращение, из-за чего губы опухают и выглядят более полными. Можно встретить как ручные, более простые бьюти-девайсы, так и автоматические, со множеством настроек. Эффект будет временным, не стоит чрезмерно надеяться на изменения во внешности", — рассказала Наталия Жовтан.
В заключение эксперт напомнил о том, что у каждого человека есть свой предел по объёму губ, и его превышение может привести к травмам или появлению гематом. По мнению косметолога, более безопасным подходом является регулярный уход за губами, обеспечивая им увлажнение с использованием витаминных бальзамов.
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