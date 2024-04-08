Были представлены способы достижения выразительных губ дома для жительниц России

Косметолог Жовтан: для увеличения объема губ без использования инъекций можно воспользоваться пламперами и бальзамами

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Косметолог Наталия Жовтан рассказывает, что многие женщины мечтают о пухлых губах, но не хотят использовать инъекции или пластику для достижения такого результата. Косметолог объяснила, что можно добиться желаемого эффекта без инъекций или хирургического вмешательства.

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Специалист по красоте подчеркнул, что есть специальные помады и бальзамы, которые временно придают губам объем и сияние за счёт активных ингредиентов, усиливающих циркуляцию крови. Косметолог также предложила второй метод для достижения выразительных губ — использование специальных присосок, известных как пламперы.

"При контакте с кожей они стимулируют кровообращение, из-за чего губы опухают и выглядят более полными. Можно встретить как ручные, более простые бьюти-девайсы, так и автоматические, со множеством настроек. Эффект будет временным, не стоит чрезмерно надеяться на изменения во внешности", — рассказала Наталия Жовтан.

В заключение эксперт напомнил о том, что у каждого человека есть свой предел по объёму губ, и его превышение может привести к травмам или появлению гематом. По мнению косметолога, более безопасным подходом является регулярный уход за губами, обеспечивая им увлажнение с использованием витаминных бальзамов.