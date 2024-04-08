В произведенных в Китае куриных грудках нашли сальмонеллу

Сальмонелла, вызывающая у человека боли в животе, рвоту, менингит и пневмонию, была обнаружена в куриной грудке поставляемой из Китая, что послужило причиной для введения ограничений на её поставки с 14 апреля.
Компания Tangshan Zhonghong Sanrong из Китая уже долгие годы занимается торговлей небольшими партиями продуктов, приобретаемых на Дальнем Востоке, которые затем распространяются по всей России. В одной из таких партий специалисты Россельхознадзора обнаружили бактерию. Необычный факт, поскольку курица этого же производства уже содержала данную бактерию в 2022 году, однако после ужесточенного контроля со стороны России китайцы улучшили ситуацию, и поставки были возобновлены.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.