В произведенных в Китае куриных грудках нашли сальмонеллу

Сальмонелла была обнаружена в куриных грудках, привезённых из Китая

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сальмонелла, вызывающая у человека боли в животе, рвоту, менингит и пневмонию, была обнаружена в куриной грудке поставляемой из Китая, что послужило причиной для введения ограничений на её поставки с 14 апреля.

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Компания Tangshan Zhonghong Sanrong из Китая уже долгие годы занимается торговлей небольшими партиями продуктов, приобретаемых на Дальнем Востоке, которые затем распространяются по всей России. В одной из таких партий специалисты Россельхознадзора обнаружили бактерию. Необычный факт, поскольку курица этого же производства уже содержала данную бактерию в 2022 году, однако после ужесточенного контроля со стороны России китайцы улучшили ситуацию, и поставки были возобновлены.