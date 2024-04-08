Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд приговорил Джонатана Мейджорса к году консультаций о домашнем насилии
Как заточить секатор
Телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр PREMIER представили постер детектива "Плевако" с Сергеем Безруковым
5 самых дорогих пород кошек
Известны способы поддержания хорошего самочувствия при перелетах
"Балт-Ассистанс": туристке, получившей травмы на курорте, оплатили лечение и перелёт домой
Самые дорогие породы кошек
Самые необычные породы кошек
Как определить породу кошки?
Исследователи обнаружили, что совместный сон с собакой может способствовать возникновению бессонницы

Scientific Reports: совместный сон с собакой мешает качественному ночному отдыху

1:04
Здоровье

Ученые из Тринити-колледжа при Кембриджском университете пришли к выводу, что совместный сон с собаками в одной постели или в комнате сказывается на качестве сна. Данные исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports. В рамках данного исследования более полутора тысяч взрослых добровольцев были опрошены, и из них половина утверждали, что делят постель со своими домашними животными, т. е. питомцы проводили по крайней мере половину ночи в комнате со своими хозяевами.

Scientific Reports: совместный сон с собакой мешает качественному ночному отдыху
Фото: Wikipedia by freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Результаты опроса выявили, что около 93% участников эксперимента, которые делят постель со своими домашними животными, считают, что это не влияет на качество их сна или даже способствует его улучшению. Однако, их показатели сна хуже, чем у тех, кто не имеет данного рода питомцев. Согласно данным, присутствие кошки не влияло на качество сна. Ученые указали, что поскольку собаки зачастую ведут себя неспокойно большую часть ночи, их хозяин может испытывать лишь поверхностный сон и часто просыпаться.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Обсудить
Популярное
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса

Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Посадите в саду этот яркий цветок
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Сами звезды говорят быть вместе: какая порода собак подходит вам по знаку зодиака
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Последние материалы
Самые необычные породы кошек
Как определить породу кошки?
Выручка AliExpress в России составила 10,45 млрд рублей
Гроссмейстер из Омска провёл сеанс одновременной игры с 30 шахматистами в США
Ученые рассказали о людях, которые видят больше кадров в секунду, чем другие
Scientific Reports: совместный сон с собакой мешает качественному ночному отдыху
На майских праздниках россияне планируют отдыхать в Грузии, Абхазии, Венгрии и Италии
"Росгосстрах": продолжается приём обращений из-за паводка в Оренбургской области
Reuters: Папа Римский выступил против смены пола и гендерной теории
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников