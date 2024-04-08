Исследователи обнаружили, что совместный сон с собакой может способствовать возникновению бессонницы

Ученые из Тринити-колледжа при Кембриджском университете пришли к выводу, что совместный сон с собаками в одной постели или в комнате сказывается на качестве сна. Данные исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports. В рамках данного исследования более полутора тысяч взрослых добровольцев были опрошены, и из них половина утверждали, что делят постель со своими домашними животными, т. е. питомцы проводили по крайней мере половину ночи в комнате со своими хозяевами.
Результаты опроса выявили, что около 93% участников эксперимента, которые делят постель со своими домашними животными, считают, что это не влияет на качество их сна или даже способствует его улучшению. Однако, их показатели сна хуже, чем у тех, кто не имеет данного рода питомцев. Согласно данным, присутствие кошки не влияло на качество сна. Ученые указали, что поскольку собаки зачастую ведут себя неспокойно большую часть ночи, их хозяин может испытывать лишь поверхностный сон и часто просыпаться.
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