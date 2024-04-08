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Врач предупредила о возможных изменениях в лице при похудении на препарате для диабетиков

Врач Фатеева: число пациентов с изменениями лица из-за "Оземпика" выросло

1:29
Здоровье

Врач-эндокринолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Анастасия Фатеева сообщила, что прием лекарства "Оземпика" при лечении второго типа диабета или ожирения может вызвать изменения в облике лица.

Врач Фатеева: число пациентов с изменениями лица из-за "Оземпика" выросло
Фото: pexels.com by Unknown is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она отметила, что термин "оземпическое лицо" стал популярным благодаря дерматологу из Нью-Йорка Полу Джарроду Франку, который рассказывал о нем в эфире шоу TODAY, утверждая, что видит такие лица ежедневно на своей работе.

По словам Анастасии Фатеевой, использование препарата "Оземпик" может привести к быстрой потере веса, включая жировые отложения на лице, которые обычно сохраняют молодой внешний вид. Это приводит к исчезновению жировых отложений на лице, что делает его истощенным и может придать лицу более старший вид.

Кроме того, эндокринолог отметила, что это особенно заметно у людей с избыточным весом, поскольку сокращение жировых отложений может привести к обвисанию кожи. Одновременно стоит отметить, что применение "Оземпика" может вызывать множество побочных эффектов, включая опухоли и рак щитовидной железы, воспаление поджелудочной железы, почечную недостаточность и заболевания желчного пузыря.

"Волшебной таблетки для снижения веса не существует. Секрет оптимальной массы тела кроется в нормальном пищевом поведении, нормализации обмена веществ, гормональной системы и хорошем состоянии желудочно-кишечного тракта", — отметила Фатеева.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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