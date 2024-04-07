Пульмонолог поделилась информацией о местах, куда можно переехать на время цветения

Пульмонолог Титова указала на регионы, куда можно временно перебраться во время цветения

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы уменьшить или избежать контакта с пыльцевым аллергеном, наилучшим решением может быть временное переезд в другую климатическую зону во время цветения. Информацией об этом поделилась руководитель Центра профпатологии Клинической больницы № 85 ФМБА России, кандидат медицинских наук, пульмонолог, заслуженный врач РФ Ирина Титова.

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По мнению Титовой, при аллергии на пыльцу деревьев стоит посетить южные регионы, а при аллергии на пыльцу сорных трав — северные. В июне уберечься от пыления злаковых трав можно лишь в пустыне или на Северном полюсе, однако практическое применение данного радикального метода не всегда возможно, особенно учитывая то, что аллергия у многих продолжается практически всё лето, как дополнила Ирина Титова.

"Приэльбрусье считается оптимальной климатогеографической зоной для лечения больных бронхиальной астмой. Истоки терапии в условиях гор лежат в многочисленных наблюдениях исследователей разных лет, показавших, что жители горных районов редко страдают бронхолегочными заболеваниями", — отметила Ирина Титова.

Она также отметила, что данные наблюдения послужили основой для разработки санаторно-курортного лечения пациентов с бронхиальной астмой в условиях высоких гор. Одним из ключевых факторов, способствующих эффективному воздействию на дыхательную систему, является низкое атмосферное давление в горных районах.