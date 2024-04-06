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Врач Рунихина сообщила, что кофе способен предотвратить развитие рака и Альцгеймера у пожилых

Врач Рунихина: кофе способен предотвратить развитие рака и Альцгеймера у пожилых

0:50
Здоровье

По мнению главного врача-гериатра Депздрава Москвы Надежды Рунихиной, старшему поколению может быть полезно употребление кофе, поскольку это способствует улучшению когнитивных функций и профилактике рака, Альцгеймера и Паркинсона.

Врач Рунихина: кофе способен предотвратить развитие рака и Альцгеймера у пожилых
Фото: commons.wikimedia.org by Kgbo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Входящий в его состав кофеин препятствует развитию Альцгеймера и Паркинсона. Также некоторые работы показывают, что этот напиток уменьшает риск появления ряда злокачественных образований", — объяснила Надежда Рунихина.

Рунихина пояснила, что у пожилых людей, чаще у женщин, после употребления кофе могут появиться такие проблемы, как тахикардия, беспокойство, тремор мышц и даже головокружение. Избыток кофеина может привести к подобным последствиям, поэтому в случае недомогания врач советует уменьшить количество кофейных напитков.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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