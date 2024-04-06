По мнению главного врача-гериатра Депздрава Москвы Надежды Рунихиной, старшему поколению может быть полезно употребление кофе, поскольку это способствует улучшению когнитивных функций и профилактике рака, Альцгеймера и Паркинсона.
"Входящий в его состав кофеин препятствует развитию Альцгеймера и Паркинсона. Также некоторые работы показывают, что этот напиток уменьшает риск появления ряда злокачественных образований", — объяснила Надежда Рунихина.
Рунихина пояснила, что у пожилых людей, чаще у женщин, после употребления кофе могут появиться такие проблемы, как тахикардия, беспокойство, тремор мышц и даже головокружение. Избыток кофеина может привести к подобным последствиям, поэтому в случае недомогания врач советует уменьшить количество кофейных напитков.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.