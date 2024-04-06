Врач Рунихина сообщила, что кофе способен предотвратить развитие рака и Альцгеймера у пожилых

Врач Рунихина: кофе способен предотвратить развитие рака и Альцгеймера у пожилых

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению главного врача-гериатра Депздрава Москвы Надежды Рунихиной, старшему поколению может быть полезно употребление кофе, поскольку это способствует улучшению когнитивных функций и профилактике рака, Альцгеймера и Паркинсона.

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"Входящий в его состав кофеин препятствует развитию Альцгеймера и Паркинсона. Также некоторые работы показывают, что этот напиток уменьшает риск появления ряда злокачественных образований", — объяснила Надежда Рунихина.

Рунихина пояснила, что у пожилых людей, чаще у женщин, после употребления кофе могут появиться такие проблемы, как тахикардия, беспокойство, тремор мышц и даже головокружение. Избыток кофеина может привести к подобным последствиям, поэтому в случае недомогания врач советует уменьшить количество кофейных напитков.