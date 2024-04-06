Кардиолог дал рекомендации по выбору оптимального тонометра

Кардиолог объяснил россиянам, как выбрать наилучший тонометр

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Результаты измерений тонометра могут быть неверными, если манжета не подобрана правильно. Так, например, если манжета свободно сидит на руке — давление будет завышено, а если слишком тесно — занижено. Кардиолог Полина Концедайло подчеркнула важность индивидуального подбора манжеты и сравнения результатов различных видов тонометров.

Фото: PxHere is licensed under CC0

В случае, если стандартная манжета, поставляемая с большинством тонометров, не подходит, это может привести к неточным измерениям. Возможно, стоит приобрести другую манжету, но важно убедиться, что она совместима с имеющимся тонометром и имеет подходящий размер.

При подборе манжеты для измерения артериального давления стоит помнить о важности соответствия размера манжеты диапазону размеров плеча и учитывать особенности пациентов с сахарным диабетом при использовании автоматических тонометров.