Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ида Галич пожертвовала миллион рублей со своего дня рождения жителям Оренбурга
Между Харьковом и Белгородом: как живет Грайворон сейчас
Ольга Бузова назвала измены крахом отношений
ВС РФ нанесли удар по Ж/Д составу с подкреплением ВСУ
Глава АвтоВАЗа обсудил перспективы развития автопрома в России на заседании Экспертного совета
Фигуристка Татьяна Навка не видит свою младшую дочь в киноиндустрии
Германия на официальном уровне заявила об истощении запасов для ПВО Patriot
Роспотребнадзор ответил на претензии белорусского минздрава к чаю из России
ЦБ: вернуть ненужную страховку можно в течение минимум 14 дней
Пройдите бесплатное обследование, если вы перенесли COVID-19

Если вы перенесли COVID-19: вам положена бесплатная глубокая диспансеризация

1:35
Здоровье

    Для тех, кто перенес COVID-19, предусмотрена более глубокая процедура диспансеризации, которую можно пройти не ранее, чем через 60 дней после выздоровления.

    В случае если наступает время для плановой диспансеризации, но оно не подходит, будет назначен расширенный медицинский осмотр. Для тех, кто переболел без подтвержденного диагноза, требуется написать заявление на имя администрации медицинского учреждения.

Программа более глубокой диспансеризации будет действовать до конца 2025 года.

На этапе более глубокой диспансеризации к обычному перечню процедур будут добавлены следующие шаги:

  • Измерение насыщения крови кислородом.
  • Тест на шестиминутную ходьбу для определения максимального расстояния, которое человек может преодолеть за это время своим удобным темпом. Это необходимо для оценки эффективности лечения коронавируса и прогнозирования риска инвалидности или смерти у людей с заболеваниями сердца и легких.
  • Спирометрия для оценки объема воздуха, проходящего через легкие, и скорости его прохождения.
  • Общий биохимический анализ крови. Анализ крови необходим для оценки общего состояния организма.
  • Исследование уровня Д-димеров в крови поможет выявить признаки образования тромбов.
  • Проведение рентгенографии легких позволит оценить их состояние после перенесенного коронавируса.
  • На следующем этапе врач может порекомендовать проведение дополнительных обследований, таких как КТ легких или эхокардиография, при необходимости.
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации Дмитрий Плотников Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Последние материалы
В Самаре разработали и испытали топливозаправщик для спутников с ионным двигателем
В Оренбуржье затопило 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебных участков
Евросоюз лишился защиты США, заявил глава евродипломатии
Можно ли обрабатывать деревья золой?
Певицу Леди Гагу заметили с обручальным кольцом на безымянном пальце
Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации
Турция собирается строить лунную станцию вместе с Китаем и Россией
Певицу Нюшу раскритиковали за откровенный топ на фоне слухов о разводе
Клубнично-персиковый смузи: как приготовить этот лёгкий напиток
Кинологи назвали самые милые породы собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников