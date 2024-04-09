Пройдите бесплатное обследование, если вы перенесли COVID-19

Если вы перенесли COVID-19: вам положена бесплатная глубокая диспансеризация

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для тех, кто перенес COVID-19, предусмотрена более глубокая процедура диспансеризации, которую можно пройти не ранее, чем через 60 дней после выздоровления.

В случае если наступает время для плановой диспансеризации, но оно не подходит, будет назначен расширенный медицинский осмотр. Для тех, кто переболел без подтвержденного диагноза, требуется написать заявление на имя администрации медицинского учреждения.

Программа более глубокой диспансеризации будет действовать до конца 2025 года.

На этапе более глубокой диспансеризации к обычному перечню процедур будут добавлены следующие шаги:

Измерение насыщения крови кислородом.

Тест на шестиминутную ходьбу для определения максимального расстояния, которое человек может преодолеть за это время своим удобным темпом. Это необходимо для оценки эффективности лечения коронавируса и прогнозирования риска инвалидности или смерти у людей с заболеваниями сердца и легких.

для определения максимального расстояния, которое человек может преодолеть за это время своим удобным темпом. Это необходимо для оценки эффективности лечения коронавируса и прогнозирования риска инвалидности или смерти у людей с заболеваниями сердца и легких. Спирометрия для оценки объема воздуха, проходящего через легкие, и скорости его прохождения.

проходящего через легкие, и скорости его прохождения. Общий биохимический анализ крови . Анализ крови необходим для оценки общего состояния организма.

. Анализ крови необходим для оценки общего состояния организма. Исследование уровня Д-димеров в крови поможет выявить признаки образования тромбов.

Проведение рентгенографии легких позволит оценить их состояние после перенесенного коронавируса.

На следующем этапе врач может порекомендовать проведение дополнительных обследований, таких как КТ легких или эхокардиография, при необходимости.