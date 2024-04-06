Диетолог Вернер: читмил иногда помогает психологически "взбодрить" худеющих

Читмилы или запланированные кратковременные нарушения диеты помогают психологически "взбодрить" худеющих

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Читмилы — небольшие запланированные нарушения диеты, позволяющие организму передохнуть от дефицита калорий и повышающие эффективность похудения.

Фото: commons.wikimedia.org by Макс Слоуик is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Американский диетолог Бриттани Вернер рассказала, что при диете, предназначенной для похудения, как правило, сокращается суточная калорийность рациона. Чаще всего снижают жирные, углеводистые и калорийные продукты. Сокращённое количество калорий не даёт организму вырабатывать необходимое количество лептина — "гормона сытости".

По мнению врача, благодаря читмилу, происходит временный всплеск лептина. В итоге аппетит проще контролировать. Ещё читмил иногда помогает психологически "взбодрить" сидящих на диете и помочь немного передохнуть от ограничений.

Диетолог советует совершать перерывы в диете каждые 12-16 недель. Их длительность может быть от 1 до 14 дней. Кроме того, во время читмила не нужно питаться исключительно жирной, сладкой и калорийной пищей, передаёт Daily Mail.