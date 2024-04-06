Диетолог Вернер: читмил иногда помогает психологически "взбодрить" худеющих

Читмилы — небольшие запланированные нарушения диеты, позволяющие организму передохнуть от дефицита калорий и повышающие эффективность похудения.
Американский диетолог Бриттани Вернер рассказала, что при диете, предназначенной для похудения, как правило, сокращается суточная калорийность рациона. Чаще всего снижают жирные, углеводистые и калорийные продукты. Сокращённое количество калорий не даёт организму вырабатывать необходимое количество лептина — "гормона сытости".
По мнению врача, благодаря читмилу, происходит временный всплеск лептина. В итоге аппетит проще контролировать. Ещё читмил иногда помогает психологически "взбодрить" сидящих на диете и помочь немного передохнуть от ограничений.
Диетолог советует совершать перерывы в диете каждые 12-16 недель. Их длительность может быть от 1 до 14 дней. Кроме того, во время читмила не нужно питаться исключительно жирной, сладкой и калорийной пищей, передаёт Daily Mail.
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