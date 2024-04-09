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Какие анализы необходимо регулярно сдавать женщинам после 35 лет для сохранения молодости и здоровья

Анализы, которые нужны женщинам после 35 лет

1:59
Здоровье

Женщины, заботящиеся о своем здоровье и сдавшие необходимые анализы, осознают, что это число не влияет на их внутреннюю и внешнюю красоту. Какие анализы женщины должны регулярно сдавать после 35 лет и как поддерживать показатели в норме? Важно отметить, что статья носит ознакомительный характер. Назначение всех анализов должен проводить специалист в каждом конкретном случае напрямую.

Анализы, которые нужны женщинам после 35 лет
Фото: unsplash.com by freestocks.orgfreestocks is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Уровень общего белка

После 30 лет мышцы активно теряют белок, 1% ежегодно. Это может привести к потере мышечной массы и дряблости (саркопении). Поэтому важно контролировать уровень общего белка в крови.

Чтобы поддерживать оптимальный уровень белка, следуйте следующим рекомендациям:

Содержание белка в каждом приеме пищи должно быть высоким. Для этого нужно включать в рацион птицу, яйца и мясо.

Тиреоидный профиль

Включает в себя ТТГ, свободный Т3, свободный Т4, антитела к ТПО и антитела к ТГ, а также ультразвуковое исследование щитовидной железы, которая как регулятор нашего организма, непосредственно влияет на женскую красоту и здоровье.

Гормоны щитовидной железы играют важную роль в здоровье волос и ногтей. Нарушения в работе органа могут привести к потере волос.


Липидный профиль

Включает в себя общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП и триглицериды. Исследования показывают, что дисбаланс липидов может способствовать процессам старения, включая старение кожи.


Углеводный обмен

Оценивается по гликированному гемоглобину, уровню инсулина и глюкозе. Нарушения в углеводном обмене могут привести к инсулинорезистентности.

Гормональный статус

Можно оценить по уровню ФСГ/ЛГ и проведению ультразвукового исследования органов малого таза. Измерение уровня ФСГ и ЛГ часто используется для подтверждения начала менопаузы.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Одаренко Татьяна
Врач-оториноларинголог, фониатр, фонохирург
Специалист Марнова Светлана
Проводит диагностику, профилактику и лечение заболеваний уха и верхних дыхательных путей, в том числе отита, трахеита, фарингита, глухоты и тугоухости, гайморита, ангины (тонзиллита), ларингита, ринита.
Специалист Будейкина Лилия
Проводит консервативное лечение острых и хронических заболеваний ЛОР-органов и хирургическое лечение заболеваний ЛОР-органов.
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