Психолог предостерегла об опасности длительного стресса

Стресс является распространенным состоянием, с которым сталкивается каждый человек. Его причины разнообразны: работа, семейные проблемы, финансовые трудности и другие обстоятельства, вызывающие беспокойство и напряжение. Тем не менее, хронический стресс гораздо опаснее обычного, поскольку длительное стрессовое состояние всегда негативно сказывается на организме. Об этом рассказала психолог Станислава Зарудная.

Фото: Wikipedia by Jeremy Yap is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication