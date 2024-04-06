Психолог предостерегла об опасности длительного стресса

Стресс является распространенным состоянием, с которым сталкивается каждый человек. Его причины разнообразны: работа, семейные проблемы, финансовые трудности и другие обстоятельства, вызывающие беспокойство и напряжение. Тем не менее, хронический стресс гораздо опаснее обычного, поскольку длительное стрессовое состояние всегда негативно сказывается на организме. Об этом рассказала психолог Станислава Зарудная.
"Что касается воздействия стресса, нужно понимать, что опасен именно хронический стресс. Сам по себе стресс — это адаптация организма к чему-то новому, непривычному для нас. Но, если он длится долго, тогда мы можем на себе ощутить его разрушительные последствия", — отметила Станислава Зарудная.
Зарудная утверждает, что наилучшим образом справиться со стрессом помогут активные действия, эмоциональная реакция и реакция на них. Необходимо избегать накопления напряжения внутри себя, чтобы не допустить нервного срыва и панических атак. Самое полезное — поделиться своими чувствами с другими людьми, сказала психолог. Станислава Зарудная также отметила важность тела, так как расслабленные мышцы способствуют активации парасимпатической нервной системы.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.