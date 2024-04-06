Психолог предостерегла об опасности длительного стресса

Психолог Зарудная: при стрессе важно прожить все чувства

Стресс является распространенным состоянием, с которым сталкивается каждый человек. Его причины разнообразны: работа, семейные проблемы, финансовые трудности и другие обстоятельства, вызывающие беспокойство и напряжение. Тем не менее, хронический стресс гораздо опаснее обычного, поскольку длительное стрессовое состояние всегда негативно сказывается на организме. Об этом рассказала психолог Станислава Зарудная.

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"Что касается воздействия стресса, нужно понимать, что опасен именно хронический стресс. Сам по себе стресс — это адаптация организма к чему-то новому, непривычному для нас. Но, если он длится долго, тогда мы можем на себе ощутить его разрушительные последствия", — отметила Станислава Зарудная.

Зарудная утверждает, что наилучшим образом справиться со стрессом помогут активные действия, эмоциональная реакция и реакция на них. Необходимо избегать накопления напряжения внутри себя, чтобы не допустить нервного срыва и панических атак. Самое полезное — поделиться своими чувствами с другими людьми, сказала психолог. Станислава Зарудная также отметила важность тела, так как расслабленные мышцы способствуют активации парасимпатической нервной системы.