Врач предупреждает об опасности использования патчей с иглами для борьбы с прыщами

Косметолог Баланова: использование патчей с иглами от прыщей может вызвать инфекцию

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Использование патчей с иголками для борьбы с акне, которые стали популярны в Интернете, может негативно повлиять на кожу из-за пересушивающего действия салициловой кислоты.

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Эти патчи помогают при закрытых комедонах за счет регулярного отшелушивания кожи и регулирования выработки себума. Однако салициловая кислота не подходит для лечения воспаленных участков точечно.

"Она разъедает головку прыща, содержимое вытекает и расплывается под патчем, который наклеивается на всю ночь. Иголки провоцируют дополнительное раздражение, увеличивается риск возникновения контактного дерматита, в том числе из-за состава самого пластыря", — поделилась врач косметолог-дерматовенеролог Оксана Баланова.

Согласно её высказыванию, такие средства не решают проблему, а лишь повышают вероятность заражения. Кроме того, из-за ожога могут появиться пятна постакне или рубцы.

Оксана Баланова советует смешать ихтиоловую и гентамициновую мази в равных пропорциях при появлении признаков воспаления, далее нанести на проблемное место, затем закрыть стерильным бинтом и оставить на ночь. При наличии гнойника рекомендуется локально использовать препараты со спиртом или цинком: клиндамицин, регецин, куриозин и другие