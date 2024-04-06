Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
American Conservative: Блинкен соврал о принятии Украины в НАТО
Жаркое с говядиной, овощами и грибами: отлично подойдет на ужин
Стали известны основные источники пыли в вашей квартире
Ученые ответили, как на кошек повлияло одомашнивание
Дрон ВС РФ заснял, как ВСУ расстреливают своих сослуживцев
Избегать трения и обеспечивать увлажнение: эффективный уход за зоной бикини
Запреты в еде, которые необходимо знать, отправляясь в другие страны
Как избавиться от мошек на растениях
Зеленский поддержал идею Макрона об отправке армии Франции на Украину
Врач предупреждает об опасности использования патчей с иглами для борьбы с прыщами

Косметолог Баланова: использование патчей с иглами от прыщей может вызвать инфекцию

1:17
Здоровье » Красота

Использование патчей с иголками для борьбы с акне, которые стали популярны в Интернете, может негативно повлиять на кожу из-за пересушивающего действия салициловой кислоты.

Косметолог Баланова: использование патчей с иглами от прыщей может вызвать инфекцию
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эти патчи помогают при закрытых комедонах за счет регулярного отшелушивания кожи и регулирования выработки себума. Однако салициловая кислота не подходит для лечения воспаленных участков точечно.

"Она разъедает головку прыща, содержимое вытекает и расплывается под патчем, который наклеивается на всю ночь. Иголки провоцируют дополнительное раздражение, увеличивается риск возникновения контактного дерматита, в том числе из-за состава самого пластыря", — поделилась врач косметолог-дерматовенеролог Оксана Баланова.

Согласно её высказыванию, такие средства не решают проблему, а лишь повышают вероятность заражения. Кроме того, из-за ожога могут появиться пятна постакне или рубцы.

Оксана Баланова советует смешать ихтиоловую и гентамициновую мази в равных пропорциях при появлении признаков воспаления, далее нанести на проблемное место, затем закрыть стерильным бинтом и оставить на ночь. При наличии гнойника рекомендуется локально использовать препараты со спиртом или цинком: клиндамицин, регецин, куриозин и другие

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Ефимова Любовь
Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого

Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.

Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с тяжелой болезнью
Появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
Киев тщательно скрывает итоги ракетного удара ВКС России по городам Украины Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Не уступают по верности собакам: 5 самых преданных пород кошек
Звезда "Дома-2" Майя Донцова показала кадры после липосакции
Самые верные: ТОП-4 пород собак, которые преданные всю жизнь только одному хозяину
Самые верные: ТОП-4 пород собак, которые преданные всю жизнь только одному хозяину
Последние материалы
Ученые объяснили важность плача для здоровья организма
Безвизовый режим для граждан Таджикистана в Турции отменяется
Три эффективные процедуры для глаз, которые нужно сделать весной
Продюсер Максим Фадеев высказался о проблеме домашнего насилия
Из Харькова бежит население, чиновники, жизнь замирает. ВКС РФ готовят осаду города
Посадите в саду растение под названием алонсоа
Как приготовить гаспачо из помидоров и огурцов
Брэд Питт назвал Анджелину Джоли "лицемеркой"
В ГИБДД раскрыли, какие модели автомобилей сотрудники ДПС почти не останавливают
Известны главные причины потери багажа в аэропортах — во время обработки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников