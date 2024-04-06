Если вы повысите свою физическую активность, то сделаете долгосрочные инвестиции в своё здоровье

Физическая активность — это долгосрочные инвестиции в здоровье

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На портале ТакЗдорово разместили рекомендации для тех, кто хочет повысить свой уровень ежедневной физической активности.

Фото: commons.wikimedia.org by Diliff is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, советуют выбрать тот вид физической активности, который больше всего нравится и приносит удовольствие. И выбрать оптимальное и удобное время для занятий.

Во-вторых, думайте о занятиях, как о долгосрочных инвестициях в своё здоровье.

В-третьих, будьте активны на протяжении всего дня. На работу можно ходить пешком или ездить на велосипеде. Пользуйтесь чаще лестницей, а не лифтом. Делайте разминку на работе и чередуйте работу стоя и сидя.

В-четвёртых, сделайте своей привычкой ежедневные прогулки. Начинать можно с 10 минут, постепенно увеличивая время и скорость ходьбы. Можно кататься на велосипеде.

Ну и в-пятых, запомните, что физической активности возраст не помеха.