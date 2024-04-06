Если вы повысите свою физическую активность, то сделаете долгосрочные инвестиции в своё здоровье

На портале ТакЗдорово разместили рекомендации для тех, кто хочет повысить свой уровень ежедневной физической активности.
Во-первых, советуют выбрать тот вид физической активности, который больше всего нравится и приносит удовольствие. И выбрать оптимальное и удобное время для занятий.
Во-вторых, думайте о занятиях, как о долгосрочных инвестициях в своё здоровье.
В-третьих, будьте активны на протяжении всего дня. На работу можно ходить пешком или ездить на велосипеде. Пользуйтесь чаще лестницей, а не лифтом. Делайте разминку на работе и чередуйте работу стоя и сидя.
В-четвёртых, сделайте своей привычкой ежедневные прогулки. Начинать можно с 10 минут, постепенно увеличивая время и скорость ходьбы. Можно кататься на велосипеде.
Ну и в-пятых, запомните, что физической активности возраст не помеха.
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