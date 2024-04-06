Терапевт Каевицер: советские физиотерапевтические методы должным образом не исследовались

Эффективность физиотерапевтических методов с использованием, например, магнитов или электрического тока до сих пор вызывает споры среди врачей.
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"Физиотерапевтические методы, доставшиеся российской медицине от советской, должным образом не исследовались, либо в исследованиях была подтверждена их неэффективность. Так, неэффективность магнитотерапии подтвердили два исследования, опубликованные в 2007 и 2013 годах. Дарсонваль ни в России, ни за рубежом нормально не исследовали, а электрофорез противоречит биологическим аспектам работы мембран клеток", — пояснил терапевт клиники DocMed Георгий Каевицер.
Тем не менее, учёные продолжают искать варианты использования света, магнитов и электричества для лечения пациентов. Существуют данные, что пульсовая магнитотерапия может дать некоторый эффект в лечении боли. Есть также сообщения и об эффективности транскраниальной магнитной стимуляции. Помимо этого, по-прежнему работают методы ультразвукового тромболизиса и ультразвуковой факоэмульсификации при лечении катаракты, пишет "Газета.Ru".
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