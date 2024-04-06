Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минпромторг расширил список автомобилей, подлежащих налогу на роскошь
Ветеринары рассказали, как снять с собаки клеща
Глава ГИБДД Михаил Черников: можно ездить на автомобиле без номеров за 10 дней до постановки ТС на учет
Как вырастить гранатовое дерево?
Психолог Роберт Провайн назвал зевоту механизмом синхронизации поведения людей
Дана Борисова показала повзрослевшую дочку Полину
Пудинг из семян чиа: готовим десерт без выпечки
Экономичные и эффективные: топ-5 природных компонентов для ухода за кожей
Самый дорогой дом в Подмосковье продаётся за 5 миллиардов рублей
Терапевт Каевицер: советские физиотерапевтические методы должным образом не исследовались

Терапевт Каевицер заявил, что советские физиотерапевтические методы должным образом не исследовались

1:10
Здоровье

Эффективность физиотерапевтических методов с использованием, например, магнитов или электрического тока до сих пор вызывает споры среди врачей.

Терапевт Каевицер заявил, что советские физиотерапевтические методы должным образом не исследовались
Фото: commons.wikimedia.org by Gciriani is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Физиотерапевтические методы, доставшиеся российской медицине от советской, должным образом не исследовались, либо в исследованиях была подтверждена их неэффективность. Так, неэффективность магнитотерапии подтвердили два исследования, опубликованные в 2007 и 2013 годах. Дарсонваль ни в России, ни за рубежом нормально не исследовали, а электрофорез противоречит биологическим аспектам работы мембран клеток", — пояснил терапевт клиники DocMed Георгий Каевицер.

Тем не менее, учёные продолжают искать варианты использования света, магнитов и электричества для лечения пациентов. Существуют данные, что пульсовая магнитотерапия может дать некоторый эффект в лечении боли. Есть также сообщения и об эффективности транскраниальной магнитной стимуляции. Помимо этого, по-прежнему работают методы ультразвукового тромболизиса и ультразвуковой факоэмульсификации при лечении катаракты, пишет "Газета.Ru".

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого

Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.

Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с тяжелой болезнью
Появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
В Часов Яре русские войска начали штурм, Харьков полностью обесточен Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Не уступают по верности собакам: 5 самых преданных пород кошек
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Звезда "Дома-2" Майя Донцова показала кадры после липосакции
Звезда "Дома-2" Майя Донцова показала кадры после липосакции
Последние материалы
Минпромторг расширил список автомобилей, подлежащих налогу на роскошь
Терапевт Каевицер заявил, что советские физиотерапевтические методы должным образом не исследовались
Ветеринары рассказали, как снять с собаки клеща
Глава ГИБДД Михаил Черников: можно ездить на автомобиле без номеров за 10 дней до постановки ТС на учет
Как вырастить гранатовое дерево?
Психолог Роберт Провайн назвал зевоту механизмом синхронизации поведения людей
Дана Борисова показала повзрослевшую дочку Полину
Пудинг из семян чиа: готовим десерт без выпечки
Экономичные и эффективные: топ-5 природных компонентов для ухода за кожей
Самый дорогой дом в Подмосковье продаётся за 5 миллиардов рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников