Дерматолог сформулировала три основных правила ухода за кожей перед летом

Доктор медицинских наук и профессор дерматологии Юлия Галлямова предостерегла от использования соляриев с целью подготовки кожи к интенсивному ультрафиолетовому излучению, поскольку это может быть опасным для здоровья.
"Мы, дерматологи, давно объявили войну солярию. Он ускоряет старение кожи и является одной из причин развития рака, об этом говорится в научных исследованиях. К сожалению, перед посещением солярия нет обязательной процедуры осмотра кожи дерматологом и нет возрастных ограничений", — пояснила Юлия Галлямова.
По словам Юлии Галлямовой, необходимости в особой подготовке к предстоящим солнечным дням нет. Важно лишь следовать трем основным правилам: очищение кожи, ее увлажнение и использование средств защиты от солнечных лучей. В зимнее время достаточно легкой защиты от солнца, а весной и летом рекомендуется использовать средства с SPF 30-50.
Правильное питание — это ещё одно важное условие для здоровья кожи, подчеркнула Галлямова. Рекомендуется включать в рацион полезные жиры, которые содержатся в авокадо, орехах, а также в растительном масле. Таким образом, кожа будет готова к стрессовым ситуациям, включая интенсивное воздействие солнечных лучей.
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