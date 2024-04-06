Дерматолог сформулировала три основных правила ухода за кожей перед летом

Дерматолог Галлямова: использование солярия ускоряет процесс старения кожи и может привести к развитию рака

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук и профессор дерматологии Юлия Галлямова предостерегла от использования соляриев с целью подготовки кожи к интенсивному ультрафиолетовому излучению, поскольку это может быть опасным для здоровья.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Мы, дерматологи, давно объявили войну солярию. Он ускоряет старение кожи и является одной из причин развития рака, об этом говорится в научных исследованиях. К сожалению, перед посещением солярия нет обязательной процедуры осмотра кожи дерматологом и нет возрастных ограничений", — пояснила Юлия Галлямова.

По словам Юлии Галлямовой, необходимости в особой подготовке к предстоящим солнечным дням нет. Важно лишь следовать трем основным правилам: очищение кожи, ее увлажнение и использование средств защиты от солнечных лучей. В зимнее время достаточно легкой защиты от солнца, а весной и летом рекомендуется использовать средства с SPF 30-50.

Правильное питание — это ещё одно важное условие для здоровья кожи, подчеркнула Галлямова. Рекомендуется включать в рацион полезные жиры, которые содержатся в авокадо, орехах, а также в растительном масле. Таким образом, кожа будет готова к стрессовым ситуациям, включая интенсивное воздействие солнечных лучей.