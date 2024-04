Фитнес-тренер Соболь объясняет, что нарушение сна и снижение уровня энергии означает, что программа тренировок подобрана неверно

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась, по каким признакам можно понять, что тренировки больше вредят, чем приносят пользу.

Фото: commons.wikimedia.org by сайт localfitness.com.au is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported