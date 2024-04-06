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Фитнес-тренер Соболь объясняет, что нарушение сна и снижение уровня энергии означает, что программа тренировок подобрана неверно

Нарушение сна и снижение уровня энергии означает, что необходимо пересмотреть программу тренировок

Здоровье

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась, по каким признакам можно понять, что тренировки больше вредят, чем приносят пользу.

Нарушение сна и снижение уровня энергии означает, что необходимо пересмотреть программу тренировок
Фото: commons.wikimedia.org by сайт localfitness.com.au is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Есть несколько признаков того, что тренировки вредят здоровью. Первый — боль во время выполнения упражнений. Скорее всего нарушена техника или взят слишком большой вес. Поэтому если во время выполнения упражнения возникают болевые ощущения, нужно обратиться за консультацией к тренеру или врачу", — пояснила она.

Второй признак — это упадок концентрация внимания, снижение уровня энергии и ухудшение настроения. Если учащённое сердцебиение появляется в состоянии покоя, мышцы постоянно болят, а прогресс в тренировках остановился, то фитнес-тренер посоветовала взять перерыв на несколько дней или даже неделю.

Третий признак — нарушения сна. Если появилась бессонница, стали часто просыпаться по ночам, то необходимо пересмотреть программу тренировок, пишет "Спорт-Экспресс”.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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