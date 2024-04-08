5 главных причин выпадения волос

Врач-трихолог Олег Спиридонов назвал пять главных причин, почему выпадают волосы. Об этом сообщает издание "Медикфорум".
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Выпадение волос может происходить из-за андрогенной алопеции, которая чаще всего начинается по генетическим причинам. Это заболевание может развиваться как у мужчин, так и у женщин. Начинается оно с истончения волос на макушке и появления залысины.
"Считается, что гормон дигидротестостерон (ДГТ) играет роль в развитии облысения. Это приводит к тому, что волосяные фолликулы сжимаются и в конечном итоге перестают производить волосы", — говорит врач.
К другим распространённым причинам относят гормональный сбой. Он происходит чаще всего из-за беременности, менопаузы. Также нередко возникает послеродовое выпадение волос, с ним особо ничего делать не надо, так как этот процесс имеет временный характер.
К выпадению волос приводят стресс и диета, если в организм не поступает необходимое количество витаминов и минералов.
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