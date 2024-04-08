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5 главных причин выпадения волос

Трихолог Спиридонов считает стресс и диету причинами выпадения волос

1:03
Здоровье

Врач-трихолог Олег Спиридонов назвал пять главных причин, почему выпадают волосы. Об этом сообщает издание "Медикфорум".

Трихолог Спиридонов считает стресс и диету причинами выпадения волос
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Выпадение волос может происходить из-за андрогенной алопеции, которая чаще всего начинается по генетическим причинам. Это заболевание может развиваться как у мужчин, так и у женщин. Начинается оно с истончения волос на макушке и появления залысины.

"Считается, что гормон дигидротестостерон (ДГТ) играет роль в развитии облысения. Это приводит к тому, что волосяные фолликулы сжимаются и в конечном итоге перестают производить волосы", — говорит врач.

К другим распространённым причинам относят гормональный сбой. Он происходит чаще всего из-за беременности, менопаузы. Также нередко возникает послеродовое выпадение волос, с ним особо ничего делать не надо, так как этот процесс имеет временный характер.

К выпадению волос приводят стресс и диета, если в организм не поступает необходимое количество витаминов и минералов.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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