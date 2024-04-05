Врач не поддержала широко применяемый народный способ лечения простуды

Многие родители до сих пор придерживаются традиции заставлять детей дышать над кастрюлей с картофелем при простуде, чтобы размягчить слизь в носоглотке. Тем не менее, педиатр Юлианна Шабатура предостерегает о возможной опасности этого метода народной медицины.
Врач предупреждает о возможном возникновении отёка слизистой или спазма у ребёнка при резком вдыхании горячего пара носом. В данной ситуации ребёнку может потребоваться срочная медицинская помощь.
Кроме того, у детей часто наблюдается повышение температуры при острой респираторной инфекции, как уточнила Юлианна Шабатура.
"В этом случае ингаляции горячим паром могут лишь усугубить ситуацию и привести к развитию осложнений. Кроме того, это грозит ожогами слизистой дыхательных путей и кожи", — поделилась педиатр Юлианна Шабатура.
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