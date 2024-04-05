Врач не поддержала широко применяемый народный способ лечения простуды

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Врач Шабатура считает опасным дышать над горячей картошкой во время болезни

0:51
Здоровье

Многие родители до сих пор придерживаются традиции заставлять детей дышать над кастрюлей с картофелем при простуде, чтобы размягчить слизь в носоглотке. Тем не менее, педиатр Юлианна Шабатура предостерегает о возможной опасности этого метода народной медицины.

Врач Шабатура считает опасным дышать над горячей картошкой во время болезни
Фото: Own work by Midori is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Врач предупреждает о возможном возникновении отёка слизистой или спазма у ребёнка при резком вдыхании горячего пара носом. В данной ситуации ребёнку может потребоваться срочная медицинская помощь.

Кроме того, у детей часто наблюдается повышение температуры при острой респираторной инфекции, как уточнила Юлианна Шабатура.

"В этом случае ингаляции горячим паром могут лишь усугубить ситуацию и привести к развитию осложнений. Кроме того, это грозит ожогами слизистой дыхательных путей и кожи", — поделилась педиатр Юлианна Шабатура.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Специалист Марудова Наталья
Заведующая отделением поликлинической педиатрии
Специалист Пономарева Нина
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок, оформляет справки, санаторные карты, карты перед поступлением в детский и школу.
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