Косметолог назвала наиболее часто встречающиеся ошибки в уходе за лицом

Косметолог Егорова: важно регулярно дезинфицировать инструменты для макияжа

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При использовании косметики женщины часто допускают определённую небрежность, что позднее может вызвать различные проблемы с кожей. Эту информацию раскрыла косметолог Татьяна Егорова.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

"Самые частые ошибки в уходе — это то, что не меняем спонжи, не моем кисти и средства используем просроченные", — заметила Татьяна Егорова.

Согласно ее совету, необходимо чистить и дезинфицировать все косметические инструменты регулярно и периодически обновлять их. Использование просроченной косметики может вызвать кожные заболевания, а к примеру, просроченная тушь для ресниц может привести к конъюнктивиту.