Косметолог назвала наиболее часто встречающиеся ошибки в уходе за лицом

При использовании косметики женщины часто допускают определённую небрежность, что позднее может вызвать различные проблемы с кожей. Эту информацию раскрыла косметолог Татьяна Егорова.
"Самые частые ошибки в уходе — это то, что не меняем спонжи, не моем кисти и средства используем просроченные", — заметила Татьяна Егорова.
Согласно ее совету, необходимо чистить и дезинфицировать все косметические инструменты регулярно и периодически обновлять их. Использование просроченной косметики может вызвать кожные заболевания, а к примеру, просроченная тушь для ресниц может привести к конъюнктивиту.
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