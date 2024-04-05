Косметолог назвала наиболее часто встречающиеся ошибки в уходе за лицом

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Косметолог Егорова: важно регулярно дезинфицировать инструменты для макияжа

0:39
Здоровье

При использовании косметики женщины часто допускают определённую небрежность, что позднее может вызвать различные проблемы с кожей. Эту информацию раскрыла косметолог Татьяна Егорова.

Косметолог Егорова: важно регулярно дезинфицировать инструменты для макияжа
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

"Самые частые ошибки в уходе — это то, что не меняем спонжи, не моем кисти и средства используем просроченные", — заметила Татьяна Егорова.

Согласно ее совету, необходимо чистить и дезинфицировать все косметические инструменты регулярно и периодически обновлять их. Использование просроченной косметики может вызвать кожные заболевания, а к примеру, просроченная тушь для ресниц может привести к конъюнктивиту.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Лемешко Татьяна
Дерматовенеролог, косметолог
Специалист Гозалова Татьяна
Врач-дерматокосметолог
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