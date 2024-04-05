Врач дала разъяснение о том, почему замена сигарет на вейп - плохая идея

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Эндокринолог Павлова: электронные сигареты могут влиять на генетическую информацию и провоцировать рак щёк

1:19
Здоровье

Доктор медицинских наук и старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, Зухра Павлова, в своём Telegram-канале отметила, что курение электронных сигарет может вызвать изменения в ДНК и привести к возникновению рака щёк.

Эндокринолог Павлова: электронные сигареты могут влиять на генетическую информацию и провоцировать рак щёк
Фото: Wikipedia by Mylesclark96 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

"Неважно, курите вы обычные сигареты или вейпы, эпигенетические изменения (обратимые изменения ДНК) одинаковы у всех курильщиков, говорится в новом исследовании. Эти изменения затрагивают даже тех, кто за всю свою жизнь выкурил не более 100 сигарет. Что уж говорить о заядлых курильщиках", — сообщила Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

Эндокринолог отметила, что хотя науке пока не получила точный данных о том, что электронные сигареты напрямую вызывают онкологические заболевания, они, по меньшей мере, способствуют этому, ускоряя рост раковых клеток эпителия. Следовательно, вейпы не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам.

Подтверждено, что пользователи электронных сигарет сталкиваются с риском заболеваний сердца, онкологии и диабета при длительном употреблении этого продукта. Не следует терять надежду опытным курильщикам из-за пропущенных шансов на здоровую жизнь. Павлова призывает бросить вредную привычку сейчас, и здоровье будет постепенно восстанавливаться из года в год.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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