Врач объяснил важность употребления огурцов, помидоров и картофеля

Врач Неронов: рацион питания важно дополнить огурцами, помидорами и картофелем

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рацион человека должен включать в себя огурцы, помидоры и картофель, если нет противопоказаний. Например, огурцы содержат вещества, которые положительно влияют на пищеварение и иммунитет. Информацией поделился врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

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"Огурцы содержат много воды и клетчатки, что стимулирует секреторную функцию желудочных желёз и улучшает пищеварение. Они также богаты калием, натрием, кальцием, магнием и витамином C, что придаёт им дегидратационные свойства и укрепляет иммунную систему", — сообщил дополнительно Владимир Неронов.

Томаты, хотя и содержат низкое количество углеводов и калорий, обладают высоким содержанием витаминов A, C, а также и антиоксидантов, которые способствуют защите клеток от повреждений. Картофель, богатый крахмалом и клетчаткой, может быть полезен для улучшения работы кишечника. Кроме того, картофель имеет возможность похвастаться высоким содержанием витаминов С и В6.