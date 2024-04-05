Врач объяснил важность употребления огурцов, помидоров и картофеля

Рацион человека должен включать в себя огурцы, помидоры и картофель, если нет противопоказаний. Например, огурцы содержат вещества, которые положительно влияют на пищеварение и иммунитет. Информацией поделился врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.
"Огурцы содержат много воды и клетчатки, что стимулирует секреторную функцию желудочных желёз и улучшает пищеварение. Они также богаты калием, натрием, кальцием, магнием и витамином C, что придаёт им дегидратационные свойства и укрепляет иммунную систему", — сообщил дополнительно Владимир Неронов.
Томаты, хотя и содержат низкое количество углеводов и калорий, обладают высоким содержанием витаминов A, C, а также и антиоксидантов, которые способствуют защите клеток от повреждений. Картофель, богатый крахмалом и клетчаткой, может быть полезен для улучшения работы кишечника. Кроме того, картофель имеет возможность похвастаться высоким содержанием витаминов С и В6.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и рассказал о состоянии ее здоровья.