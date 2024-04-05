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Врач объяснил важность употребления огурцов, помидоров и картофеля

Врач Неронов: рацион питания важно дополнить огурцами, помидорами и картофелем

1:05
Здоровье

Рацион человека должен включать в себя огурцы, помидоры и картофель, если нет противопоказаний. Например, огурцы содержат вещества, которые положительно влияют на пищеварение и иммунитет. Информацией поделился врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

Врач Неронов: рацион питания важно дополнить огурцами, помидорами и картофелем
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Огурцы содержат много воды и клетчатки, что стимулирует секреторную функцию желудочных желёз и улучшает пищеварение. Они также богаты калием, натрием, кальцием, магнием и витамином C, что придаёт им дегидратационные свойства и укрепляет иммунную систему", — сообщил дополнительно Владимир Неронов.

Томаты, хотя и содержат низкое количество углеводов и калорий, обладают высоким содержанием витаминов A, C, а также и антиоксидантов, которые способствуют защите клеток от повреждений. Картофель, богатый крахмалом и клетчаткой, может быть полезен для улучшения работы кишечника. Кроме того, картофель имеет возможность похвастаться высоким содержанием витаминов С и В6.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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