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Диетолог назвала 4 самых полезных напитков для здоровья

Диетолог Рифкин назвала кофе и костный бульон самыми полезными напитками

1:03
Здоровье

Диетолог Мелисса Рифкин перечислила самые полезные напитки для организма человека. Некоторые виды напитков могут улучшать самочувствие, другие же его сильно ухудшают.

Диетолог Рифкин назвала кофе и костный бульон самыми полезными напитками
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Так, прежде всего, в рационе должен быть зелёный чай. Он является бескалорийным. Такой чай улучшает здоровье клеток, обмен веществ и повышает уровень липидов в крови.

Чёрный нерастворимый кофе способен защитить от некоторых видов рака и от диабета второго типа. Важно не добавлять в напиток сливки, подсластители. Для смягчения вкуса можно добавить небольшое количество молока.

Для перекуса или замены приёма пищи можно употреблять протеиновый коктейль. Он даёт насыщение, обеспечивает организм белком. Особенно его нужно добавлять в рацион при регулярных тренировках и при похудении.

Для восстановления мышц после физической нагрузки стоит употреблять костный бульон. Он содержит в себе коллаген, который важен для организма. Также этот напиток способствует похудению.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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