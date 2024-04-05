Эксперт поделилась секретом о том, как определить дневную норму хлеба так, чтобы не набрать вес

Эксперт "Роскачества" Завьялова: Хлеб - калорийный продукт, который важен для организма

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Физическая активность является важным фактором при употреблении хлеба. Люди, ведущие активный образ жизни, могут употреблять до 300-350 граммов хлеба в день, что эквивалентно половине буханки. Эту информацию предоставила эксперт Наталья Завьялова из "Роскачества".

Фото: flickr.com by Stacy Spensley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Если вы человек интеллектуального труда, у вас физзарядки нет совсем, ходите вы мало, всё время сидите за компьютером, в день достаточно 150 граммов хлеба, не больше. Иначе вы начнёте толстеть", — дополнила Наталья Завьялова.

Завьялова советует сохранить хлеб в рационе, поскольку он важен для здорового функционирования мозга и нейронной активности. Однако, как добавила Наталья Завьялова, важно помнить о необходимости именно сбалансированного питания.