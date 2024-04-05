Для людей с метеочувствительностью был назван неявный предвестник инсульта по причине резкой смены погоды

Врач Каримова порекомендовала людям, чувствительным к погодным переменам вызвать скорую при головокружении

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблемы со здоровьем из-за резких изменений температуры в Подмосковье возникают у людей, чувствительных к преходящим перепадам. Такую информацию поделилась врач-терапевт Видновской РКБ Айслу Каримова.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

По мнению специалиста, среди метеочувствительных людей 70% имеют гипертонию, атеросклероз и ишемическую болезнь сердца. Тем не менее, резкие колебания погоды увеличивают риск инсультов не только для людей с перечисленными заболеваниями. У здоровых людей возрастает риск инсультов из-за холодной погоды, которая спровоцирует спазм сосудов и изменение образа жизни в сторону большего потребления жирной пищи, а также снижения физической активности.

Врач рекомендует людям, уязвимым к резким перепадам температур, чаще измерять артериальное давление, следить за сердечным ритмом, употреблять достаточное количество воды и быть осторожными при физических нагрузках, особенно в случае наличия хронических заболеваний.

"В периоды температурных колебаний таким людям необходимо обратиться к врачу, чтобы назначить профилактическое лечение, при необходимости скорректировать артериальное давление. При любом головокружении или изменении ритма сердца, при повышенном или пониженном давлении необходимо прекратить любую деятельность и вызвать скорую помощь", — подчёркивает терапевт, указав на необходимость своевременной медицинской помощи для снижения риска серьёзных осложнений.